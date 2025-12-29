Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Aralık tarihli hava durumu raporunu yayımlandı. Bu kapsamda yarın Şanlıurfa'da kar yağıp yağmayacağı belli oldu.

Şanlıurfa'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kentte yaşayan vatandaşlar, "Şanlıurfa'da yarın kar var mı?" sorusuna cevap arıyor. Şehir merkezi ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkili olurken, termometrelerin düşüşe geçmesiyle birlikte buzlanma ve don uyarıları peş peşe geldi.

Yarın Şanlıurfada kar var mı? 30 Aralık MGM hava durumu raporunu paylaştı

YARIN ŞANLIURFA'DA KAR VAR MI?

MGM tarafından paylaşılan bilgilere göre Şanlıurfa’da kar yağışı bugün etkili olurken, 30 Aralık Salı gününe ait hava durumu tahminlerinde kar yağışı beklenmiyor. Salı günü itibarıyla kentte güneşli havanın etkili olması öngörülüyor.

Yarın Şanlıurfada kar var mı? 30 Aralık MGM hava durumu raporunu paylaştı

Kentte hava parçalı bulutlu olacak, en düşük sıcaklık -1 derece, en yüksek sıcaklık ise 3 derece civarında seyir izleyecek. Soğuk havaya rağmen MGM tahminlerinde yarın için Şanlıurfa'da kar yağışı hadisesi yer almadı.

Yarın Şanlıurfa'da kar var mı? 30 Aralık MGM hava durumu raporunu paylaştı

30 ARALIK ŞANLIURFA HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlandığı son hava durumu raporuna göre, Şanlıurfa'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. MGM tahminlerine göre kentte 30 Aralık Salı günü kar yağışı beklenmezken, hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası