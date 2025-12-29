Kırşehir soğuk havanın etkisini arttırmasıyla birlikte eğitim - öğretime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken, Valilik'ten kar tatiline ilişkin açıklama yapıldı.

Kırşehir'de hava sıcaklığı -2,8 dereceye düşerken, Kırşehir Valiliği kar tatiliyle ilgili resmi açıklama yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre soğuk hava etkisini sürdürürken, sabah saatlerinden itibaren buzlanma ve don olayı görüldü. Bu kapsamda öğrenciler okulların akıbeti hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Kırşehirde okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Kırşehir kar tatili haberleri

KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kırşehir'de okullar tatildir. Kırşehir Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi. Duyuruda, Meteoroloji'nin kar yağışının saat 03.00 itibarıyla etkisini kaybedeceğini öngördüğü ancak gün doğumuna yakın saatlerde hava sıcaklığının -6 ve -7 dereceye kadar düşmeninin buzlanma ve don riskini arttıracağı belirtildi. İL merkezinden ilçelere giden öğrentmenler ile köylerde taşıma merkezlerine gelen öğrecilerin muhtemel kazalara korunması kapsamında eğitime ara verilmesi kararı alındığı ifade edildi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek şu paylaşımla kar tatilini duyurdu;

29 Aralık Pazartesi günü Kırşehir'de eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda okulların olmadığı duyuruldu.

