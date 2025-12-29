Malaya'da 29 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığı -1,5 derece ölçülürken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmediğini merak edip araştırmaya başladı. Soğuk hava ve muhtemel buzlanma nedeniyle gözler Malatya Valiliği'nden gelecek son dakika kar tatili açıklamasına çevrildi.

Malatyada okullar tatil mi? 29 Aralık Malatya Valiliğinden açıklama bekleniyor

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürürken, okullar şu an için tatil edilmedi. Malatya Valiliği tarafından 29 Aralık için henüz resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Malatya'da eğitim-öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak gün içinde yapılabilecek açıklamalara karşı öğrencileri resmi duyuruları yakından takip etmesi öneriliyor.

Malatya'da bugün okullar vardır. Henüz Malatya Valiliği okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir açıklamada bulunmadı.

Malatya'da sıcaklığın sıfırın altına inmesiyle beraber kara yollarında ve yaya kaldırımlarında don olayları yaşanıyor. Bu kapsamda okulların tatil edilmesine yönelik Valilikten açıklama yapılması bekleniyor.

