8 Aralık 2023 12:18 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 12:42

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk'ın Türkiye'de fabrika aradığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Akıllara ise Elon Musk Türkiye'de fabrika mı kuruyor? sorusu geldi. Düzce yerel basınında yer alan haberin ardından ise Elon Musk Türkiye'de fabrika mı kuracak? Musk Düzce'de fabrika mı kuruyor? soruları araştırılıyor.

ELON MUSK TÜRKİYE'DE FABRİKA MI KURACAK?

Tesla ve SpaceX’in sahibi olan dünyaca ünlü isim Elon Musk'ın 2024 yılı içerisinde ülkemizi ziyaret edeceğine dair haberler düzce yerel basınında yer aldı. Ardından ise Düzce'de fabrika mı kuracak? soruları gündeme geldi. Yerel basında yer alan habere göre Hyperloop teknolojisinin çelik borularının Düzce’de üretileceği yer aldı. Hyperloop, vakum ortamı oluşturan boru hatları içerisinde ses hızına (+1200 km/saat) kadar yükselen hızlarda yolcu ve yük taşımayı öngörüyor.

Maliyetinin 10 milyon doları aşması tahmin edilen proje için Erciyas Çelik Boru ve Çimtaş, HyperloopTT’nin yatırımcıları arasına girecek. Projenin süreci için Elon Musk'ın 2024 yılının Mart ayında Düzce'ye gelmesi bekleniyor.

HYPERLOOP NEDİR?

Hyperloop sistemi, vakumlanmış yani havası alınmış çelik bir tüp ve bunun içerisine yerleştirilmiş elektrikli motorlar tarafından hareket ettirilen bir vagondan oluşuyor. İki metreden biraz daha fazla bir çapa sahip olan civagon, üzerinde bulunduğu manyetik kaldırma özellikli (Maglev) ray sistemi sayesinde yerle teması olmaksızın çalışıyor. (0,5 – 1,5 mm) Böylece hyperloop vagonları hem hava hem de zemin sürtünmesinden bağımsız bir ortamda işleyebiliyor.