12 Aralık 2023 08:31 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 08:34

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Faruk Koca kimdir, ne iş yapıyor? soruları gündemde yerini aldı. Dün akşam Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşanan üzücü olayların ardından merak edilen Faruk Koca araştırılıyor. Peki, Faruk Koca kimdir, ne iş yapıyor? Faruk Koca kaç yaşında, nereli?

FARUK KOCA KİMDİR?

Faruk Koca 1964 yılında Ankara'da doğdu. Türk siyasetçi, iş insanı ve spor yöneticisi olan isim lise mezunudur. Serbest Ticaret, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır. MKE Ankaragücü'nde başkanlık yapmaktadır. 11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e beraberindeki kişilerle birlikte fiziksel saldırıda bulunmuştur. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarının ardından 2 saldırgan ve kendisi gözaltına alınmıştır.