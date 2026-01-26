Babaeski'de, Fâtih Sultân Mehmet Hân zamânında yaşamış olan Ahmed Baba Allah dostu bir zât olup, Babaeski'ye adını veren, budur.

Ahmed Baba’nın türbesi Harput’a 1,5 kilometre mesâfede, bir vâdi içinde olup, Göllü Bağlar'a giden yolun sağ tarafındadır.

Büyük Fâtih, çok sever ve “Baba” derdi bu zâta. Bir gün ikisi yolda karşılaştılar...

Seslendi Pâdişah;

“Heey, baba!..”

“Buyurun Sultânım.”

“Nasılsın, iyi misin?”

Ahmed Baba cevâben;

“Baba eskidi Sultânım” dedi.

İşte “Babaeski” adı, onun bu sözü üzerine verildi bu havâliye.

● ● ●

Bir gün biri geldi bu zâta.

“Gerçek mümin nasıl olur?” diye soracaktı.

Ancak içeri girince unuttu.

Bir müddet sohbetten sonra;

“Ben artık kalkayım” deyip izin istedi.

Mübârek zât;

“Az daha otur, belki soracağın bir şey vardır” dedi.

Ama yine hâtırlamadı.

O zaman;

“Peki, sen bilirsin” buyurdu.

Tam giderken;

“Gerçek mümin; elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kimsedir” buyurdu.

Adam bunu işitince bu zâta olan sevgisi kat kat arttı...

