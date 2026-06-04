Ebû Alî Müştevlî hazretleri, Mısır’a on fersah mesâfede bulunan Müştevl köyündendir.
340 (m. 951) senesinde orada vefât etti.
Abdullah-ı Ensârî hazretleri anlatıyor:
Ebû Alî Müştevlî, zamânın büyük velîlerinden Ebû Yâkub-i Sûsî'yi ziyâret için Basra'ya gitti.
O zâtın talebelerini gördü.
Ve birine yaklaşıp sordu:
“Hocanız nerededir?”
Genç, tereddüt etti.
Sonra cevap verip;
“Falan yerdedir. Ama siz Onun yanına girdiğinizde; (Git! İşine gücüne bak) diyecektir. Şaşırmayın. Zîrâ her gelene böyle demek âdetidir” dedi.
Ebû Alî 'peki' dedi.
Ve gidip, kapıyı çaldı.
İçerden;
“Giriniz!” diye ses geldi.
O da huzûruna girdi...
Büyük zât gülerek karşılayıp;
“Hoşgeldiniz” dedi.
Ve yer gösterdi.
Çok iltifatlar etti.
Ebû Alî şaşırdı!
Zîrâ korktuğu olmamıştı.
Mübârek zât;
“İnsanlar, dünyâ işi konuşmaya geliyorlar. Böylelerine (Git! İşine gücüne bak!) diyorum. Sen ise Allah için, ilim ve edep öğrenmeye geldin. Herkese aynı şey söylenmez” buyurdu.