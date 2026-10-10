Başarı, cesur adımların atıldığı yerde doğar: Çorum mutfağı San Sebastian'da iz bıraktı

Çorum yalnızca geçmişten gelen değerleriyle değil, bu değerleri dünyaya taşıma cesaretiyle de dikkat çekti. San Sebastian Gastronomika’da Çorum imzası atıldı. Kentin binlerce yıllık gastronomi mirası, güçlü ve etkileyici bir şekilde tanıtıldı.

Anadolu’da uzun yıllar hüküm sürmüş Hitit Medeniyeti’nin mutfak kültürü de toplumların benliklerine etki ederek nesilden nesile uzanıp günümüze kadar gelmiş. Ortaya çıkan bulgular, Hitit mutfak kültürü izlerinin hazırlama, saklama ve pişirme yöntemleri bağlamında Çorum yöresel mutfaklarında devam ettiğini göstermektedir.

Toplumlar, geçmişten beri gelen mutfak kültürlerini kendi dönemlerinden de katkılar sağlayarak gelecek nesillere aktarmalıdır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda, sadece o bölgede geçmişte yaşamış milletlerin değil, o bölge ile ticaret, göç ve kültürel iletişim sonucunda etkileşim içinde olan mutfak kültürlerinin de ele alınması önemli olacaktır. Bu mutfak kültürlerinin geleceğe taşınması ve elde edilen bilgilerin dünya ile paylaşılması büyük önem taşımaktadır.

Çorum mutfağı, Hitit Medeniyeti’nin başkenti olmasından gelen tarihî mirası ve izlerini taşıyan; zaman, coğrafya ve üretim bilgisiyle şekillenmiş, orijinal kimliğiyle günümüzde de hâlâ yaşayan bir mutfak sistemidir. Hitit mutfak kültürünün doğduğu coğrafi bölgelerden biri olan Çorum’da, bu kültürün yöresel mutfak üzerindeki izleri, kazılarda elde edilen reçetelerle açıkça kanıtlanmıştır.

Bütün bunlar yıllardır bilinen gerçeklerdir. Ancak Çorum Belediyesi, 2026 yılını âdeta GASTRONOMİ yılı ilan etmiş. Bütün bu çabalarını San Sebastian’da gerçekleştirdikleri etkinliklerle zirveye taşıdılar. Gerek Çorum gerekse ülkemiz adına şahane işlere imza atıldı.

Aslında sadece gastronomi profesyonellerinin gövde gösterisi olan SAN SEBASTIAN GASTRONOMİKA’da katılımcıları şaşırttılar. Her anlamda kendilerini ifade etmeyi başardılar ve katılımcıların akıllarına Çorum imzasını attılar.

Evet, aslında içi boş, “körler sağırlar birbirini ağırlar” şeklindeki sözüm ona gastronomi etkinlikleri yerine şehirlerini, hatta ülkemizi uluslararası gastronomi çevrelerine etkin ve lezzetli bir şekilde, gastronomi penceresinden anlatmayı başardılar. Olması gereken de bu.

Yoksa bir elin parmakları kadar mutfak şefinin “o festival senin, bu festival benim” dolaştığı, hiçbir çıktısı olmayan etkinliklerin sorgulanmasında kesinlikle yarar var.

Dünyaca ünlü şeflere, gastronomi sahnesinde Çorum diye bir yer olduğu hatırlatıldı. Karşılık buldu mu? Kesinlikle evet.

Başarı, cesur adımların atıldığı yerde doğar: Çorum mutfağı San Sebastian'da iz bıraktı

EMEKLER MEYVESİNİ VERDİ

Başta Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere, Çorum Valisi Ali Çalgan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve tüm paydaşlar ile emek verenleri alkışlıyorum. Hiçbir komplekse kapılmadan, binlerce yıldan bu yana gelen gastronomi varlıklarını net, estetik ve lezzetli bir biçimde sunmayı başardılar.

Kolay değil. Gastronomi alanındaki en güçlü ve etkili, hatta dünyadaki tek kongre olan San Sebastian Gastronomika’da Anadolu’nun kalbinden bir şehrin mutfağını sunma düşüncesi ve bunu gerçekleştirme başarısı, sarf edilen emeğin, kararlılığın ve sabrın en güzel meyvesi oldu.

“Başarı, cesur adımların atıldığı yerde doğar” derler ya, aynen öyle oldu. Muhtemelen birçok şehrimiz böyle bir etkinlikte başarı gösterebilir. Ancak mesele, bu cesareti gösterebilmekte ve öz güvende yatar.

Başarı, cesur adımların atıldığı yerde doğar: Çorum mutfağı San Sebastian'da iz bıraktı

EMİN VE KARARLI ADIMLAR

Başarmaya olan inancın motivasyon üzerinde büyük bir etkisi olduğunu hepimiz biliriz. Başarı, her gün biraz daha iyi olma kararlılığı değil midir? Eğer bu kararlılık yoksa başarı da yoktur.

O zaman başarıya inananlara yolunuz açık olsun diyorum. Umarım tüm şehirlerimiz, ellerindeki gastronomi alanındaki bilgi ve birikimin farkına varır ve bunları dünya ile paylaşmaya çalışır.

“Bir insan dünyayı değiştirebilir” sözü çok değerli. Görünen o ki Çorum Belediye Başkanı, şehrini gerçekten değiştirmeye kararlı ve yine görünen o ki bu yolda emin adımlarla ilerliyor.

Daha da önemlisi, KAMU-YEREL-SİVİL-ÖZEL birlikteliği meyvelerini vermeye başlıyor.

Başarı, cesur adımların atıldığı yerde doğar: Çorum mutfağı San Sebastian'da iz bıraktı

SÖBELEK DOLMASI

MALZEMELER

>> 10 adet söbelek mantarı

>> ½ su bardağı bulgur

>> ½ demet maydanoz

>> 1 çay kaşığı kimyon

>> 1 adet domates

>> 2 adet yeşil biber

>> 1 yemek kaşığı salça

>> 1 yemek kaşığı tereyağı

>> Tuz

HAZIRLANIŞI

Öncelikle mantarlar bir tencerede 10 dakika kadar kaynatılır. İnce ince doğranmış domates ve biberler ilave edildikten sonra karıştırılarak salça, bulgur ve diğer malzemeler eklenir. Elde edilen harç mantarlara doldurulur az miktarda su ile kısık ateşte pişirilir, üzerine tereyağı gezdirilerek servis edilir.

Başarı, cesur adımların atıldığı yerde doğar: Çorum mutfağı San Sebastian'da iz bıraktı

ÇORUM MANTISI

MALZEMELER

>> 1 kg un

>> 1 kg kıyma

>> 1 demet maydanoz

>> 1 yemek kaşığı salça veya varsa domates

>> 150 g margarin

>> 2 yemek kaşığı tuz

>> 1 tatlı kaşığı karabiber

>> 1 çay kaşığı kırmızı biber

>> 2 su bardağı su

>> 2 su bardağı yoğurt

>> 1 adet yumurta

>> 4 diş sarımsak

>> 1 adet kuru soğan

HAZIRLANIŞI

Mantı 2 çeşittir.

Kuru mantı; un, tuz, yumurta, su ile beraber kulak memesi yumuşaklığında hamur yapılır. Üzerine ıslak bez örtülerek yarım saat dinlendirilir. Yufkadan kalın olacak şekilde hamur açılır. Kıymanın içine soğan rendelenir. Tuz, karabiber, maydanoz karıştırılır. Yufka bardak ağzıyla kesilir. İçine kıyma konulup, 6 kulaklı olacak şekilde bükülür. Yağlanmış tepsiye dizilip kızartılır. Margarin, tuz, salça, kırmızı biber, karabiberle birlikte 2 su bardağı su ilave edilerek sos hazırlanır. Tepsinin üzerine dökülüp 10 dakika pişirilir. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek servis yapılır.

Sulu Mantı ise; hamur aynı ölçülerde hazırlanır. Hamur kare şeklinde kesilir. 4 kulaklı olacak şekilde bükülüp kızartılır. İçine kıyma konulmaz. Kaynamakta olan suya atılarak sulu olacak şekilde pişirilir. (15 su bardağı kadar su kaynatılır. İçine 1 yemek kaşığı tuz atılır.) Tencereye margarin konulur. Eridikten sonra kıyma ilave edilir. Suyunu çekinceye kadar kavrulur. Soğan rendelenir. Tuz, karabiber, kırmızı biber, salça ilave edilerek 5 dakika kavrulup pişen mantıların üzerine dökülür. Sarımsaklı yoğurt hazırlanır. Tabakların üzerine dökülür.

Başarı, cesur adımların atıldığı yerde doğar: Çorum mutfağı San Sebastian'da iz bıraktı

KARA ÇUVAL HELVASI

MALZEMELER

>> 2 su bardağı un

>> 1/4 su bardağı su

>> 3/4 su bardağı kara pekmez

HAZIRLANIŞI

Un pembeleşene dek kavrulur. Ateşten alınıp ılıyınca sulandırılmış kara pekmez eklenir. Bir süre karıştırıldıktan sonra istenilen şekil verilerek servis edilir.

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