Yazıya başlamadan önce kelimeleri;

Okul değil mektep,

Öğretmen değil muallim/muallime

Öğrenci değil talebe ve şakirt,

Eğitim-öğretim değil tahsil, maarif, terbiye,

Başörtüsü değil hicap,

şeklinde kullandıkları, uydurma kelime furyasından uzak durdukları için biz de Azerbaycanlılar gibi bu güzel kelimeleri kullanacağız.

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Bu haftanın gündemleri arasına Azerbaycan’daki başörtüsü yasağı girdi.

Önceki haftalarda bizdeki 28 Şubat günlerini hatırlatan görüntüler, bu hafta daha da arttı.

Yeni kıyafet kararının talebelerle birlikte muallimeleri de içine alması, bu yüzden bazısının okullardan atılması reaksiyonu çığ gibi büyüttü.

Sosyal medyada konuya dair pek çok mağduriyet görüntüsü yansıdı.

En çok ses getirenlerinden biri de Karabağ gazisinin videosuydu.

Kızı okula alınmayınca gazi, “Ben bu kolu bu vatanda dinimi düzgün yaşayabilmek için verdim” mealinde bir yorumla paylaştı ve “Hicaba karşı duranlar it kimi geberesiz” dedi.

Azerbaycan için üçüncü yol mümkün mü?

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İRAN VE İSRAİL KISKACI

Daha bu minvalde pek çok şey yaşandı ve bu devam edecek gibi görünüyor.

Hadiseleri analiz eden uzmanların hepsi İsrail ve İran’ı işaret ediyor.

Nitekim hicap yasağını savunan Azerbaycanlı hesaplar, “Hicap yasağı adı altında yürütülen büyük kampanyalar, İran kaynaklı hesaplar üzerinden gerçekleştiriliyor” diyerek Şii grupların görüntülerini paylaştı.

Hicabı savunan hesapların pek çoğunun da İsrail sempatizanı olduğu, İslam’a dair meselelere “Arap dini, Arap âdeti, Kur’an-ı Kerim’de hicap ayeti yok” gibi argümanlar kustuğu görülüyor.

Şimdiye kadar yazılan pek çok makale okudum ve herkes Azerbaycan’ın İsrail ve İran propagandası altında olduğunda hemfikir. Ancak meselenin reçetesi yok.

Azerbaycan için üçüncü yol mümkün mü?

REÇETE

İki kutbun propagandası arasında yıpranan ülkenin hicap meselesini makul bir zeminde çözeceğini ümit ediyor herkes.

Bu, basit bir karar düzenlemesiyle hallolur.

Asıl reçete bekleyen konu, Azerbaycan’ın İsrail ve İran propagandistleri arasında tercih yapmak zorunda bırakılması. “Ya sekülerleşecek ya da Şii molla rejimine izin vereceksin” algısı.

Bazıları “Yesevilik bu meseleye alternatif bir çözüm yoludur” minvalinde yorumlar yaptı. Yani Sünni tasavvuf yolunu işaret etti.

Teoride evet, pek çok şeyi çözer ama ya pratikte ne olur?

Bir konuda çözüm sunarken bunun sadece fikirde değil, tatbikatta da uygulanabilir olması gerekmez mi?

Yesevilik veya X tasavvuf yolu günümüzde ne kadar uygulanıyor da çözüm için sunulabilir olsun?

İsrail’in de onun zulmünü propaganda vasıtası yaparak kendine meşruiyet çıkaran Şii İran rejiminin de istemeyeceği ortak şey vakıf kültürüdür.

İnsanı merkeze alan sivil toplum kuruluşları, İslam medeniyetinin vakıf kültürünü orada artırdıkça iki şer gücün planları suya düşer.