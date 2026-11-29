Yolumuz yine Özbekistan yollarına düştü. 31. Taşkent İpek Yolu Turizm Fuarı kapsamında ülkenin başşehrine geldik.

Şevket Mirziyoyev’in Yeni Özbekistan vizyonu doğrultusunda ülkede kalkınma hamleleri devam ediyor. Özbekistan halkı da gelenekle yeniliği uyumlu bir şekilde buluşturmaya çalışıyor.

Özbekistan'ı gezmeye gitmeden önce bilmeniz gerekenler

ÖZBEKİSTAN'DA ŞEHİR ŞEHİR GEZİ PLANI

Özbekistan denilince ilk akla gelen şehirler Taşkent, Semerkand, Buhara ve Urgenç… Ancak Şehr-i Sebz, Kaşkaderya, Tirmiz, Andican, Navoiy ve Cizzak da önemli şehir ve bölgeler arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra bağlı ilçe ve köyler de keşfedilmeyi bekliyor.

Her ülke seyahatinde olduğu gibi, ziyaret amacınızı önceden belirleyip sürenize göre bir rota oluşturmanız gerekiyor. Aksi hâlde yalnızca Semerkand’ı gezmek bile bir haftanızı alabilir.

Özbekistan'ı gezmeye gitmeden önce bilmeniz gerekenler

MANEVİ ZİYARETLER İÇİN ZAMAN AYIRIN

Dini ziyaret noktaları ile tarihî mekânlar iç içe olsa da Özbekistan, evliyalar yurdu olması bakımından ayrı bir önem taşıyor. Bu nedenle tarihî detaylar üzerinde fazla oyalanmamak gerekebilir. Aksi hâlde ziyaret etmek istediğiniz çok kıymetli zatları görmeye fırsat bulamayabilirsiniz.

Özbekistan'ı gezmeye gitmeden önce bilmeniz gerekenler

HIZLI TREN BİLETLERİNİ ÖNCEDEN ALIN

Ülkedeki en kritik hususlardan biri hızlı tren ulaşımı. Birden fazla şehri ziyaret edecekseniz tren biletlerinizi mutlaka önceden ayarlamanız gerekiyor. Trenle yaklaşık iki saatte ulaşılabilen şehirler arasındaki yolculuk, kara yoluyla beş-altı saatten fazla sürebiliyor.

Özbekistan'ı gezmeye gitmeden önce bilmeniz gerekenler

YOL YORGUNLUĞU VE İKLİMİ HAFİFE ALMAYIN

Yol yorgunluğu ve alışık olmadığınız iklim şartları kısa sürede hastalanmanıza sebep olabilir.

Semerkand’da Şah-ı Zinde Türbeleri’ni gezerken Türkiye’den gelen bir aileyle karşılaştık. TGRT Belgesel adına çekim yaparken anlattığımız bilgileri duyan aile, sevinerek bize selam verdi. Anne ve kızı Buhara’da hastalanmış, iki gündür otelde istirahat ederek ancak toparlanabilmişler. Semerkand’ı hiç gezemediklerini, yalnızca buraya gelebildiklerini ve akşam uçaklarının olduğunu söylediler.

Özbekistan'ı gezmeye gitmeden önce bilmeniz gerekenler

ÖZBEKİSTAN'DA MESAFELER UZUN

Özbekistan’daki tarihî ziyaret noktaları için yeterli süre ayırmak gerekiyor.

Türkiye’deki tarihî mekânlar arasındaki mesafelerle kıyaslandığında Özbekistan’da yollar oldukça uzun. Fotoğraflarda küçük gibi görünen Semerkand Registan Meydanı bile en az üç-dört saat vakit ayırmanızı gerektiriyor. Akşam düzenlenen meşhur ışık gösterisi de ayrıca zaman alıyor.

Özbekistan'ı gezmeye gitmeden önce bilmeniz gerekenler

İLKBAHAR VE SONBAHAR EN UYGUN DÖNEM

Özbekistan, karasal iklim özellikleri taşıyan bir ülke. Yaz ayları oldukça sıcak, kış ise çok soğuk geçiyor. Ziyaret için en uygun dönemler ilkbahar ve sonbahar.

Özbekistan'ı gezmeye gitmeden önce bilmeniz gerekenler

TURİZM DIŞINDA DA KEŞFEDİLECEK ÇOK ŞEY VAR

Ülkenin tarihî ve manevi mekânlarının yanı sıra görülmeye değer başka pek çok noktası da bulunuyor. Mesela Navoiy, dünyanın en büyük maden işletmelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bunun gibi keşfedilmeyi bekleyen pek çok farklı lokasyon var.

Özbekistan'ı gezmeye gitmeden önce bilmeniz gerekenler

BUHARA, SEMERKAND VE TAŞKENT ROTASI

Türkiye’den gidecekler için en mantıklı rotalardan biri, Buhara ve Semerkand’dan başlayıp Taşkent’te sona eren bir güzergâh izlemek. Bunun tam tersi, Taşkent’ten başlayıp Semerkand ve Buhara üzerinden devam eden bir rota da tercih edilebilir.

Her üç şehre de en az iki-üç gün ayırmak gerekiyor.

Devam edecek…