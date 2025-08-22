Merkez Bankası rezervleri rekor kırıyor

19 Mart İBB operasyonlarından sonra Merkez Bankası rezervlerinden yaklaşık 40 milyar dolar gitti!.. Bu doğru. CHP’liler İBB operasyonlarının maliyetinin ciddi olduğunu söylediler. “Bakın İmamoğlu tutuklandı, döviz rezervleri eridi” bile dediler.

Operasyonların üzerinden 5 ay geçti. Merkez Bankası rezervleri ne durumda bir bakalım. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 321 milyon dolar artışla 90 milyar 928 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Ağustos'ta 87 milyar 607 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 176 milyon dolar azalışla 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara çıktı ve üst üste ikinci haftada rekor seviyeye ulaştı.

CHP lideri Özgür bey bu duruma ne diyecek acaba? Rezervler şu an rekor seviyede. Tam 176 milyar dolar. İmamoğlu tutuklanınca başta piyasalar tepki vermiş. Ama çabucak toparlamış. Hatta piyasa sonradan umursamamış. Aradan 5 ay geçince rezervler rekor kırmış. Özgür Özel 23 Mart’ta,demişti. O yakıldığı iddia edilen paralar fazlasıyla yerine konulmuş. Demek ki piyasalar şu an Ekrem beyi umursamıyor.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Selva Demiralp, 19 Mart'ı takip eden üç gün içinde yaklaşık 25 milyar dolar rezerv satışı yapıldığını söyleyerek,demişti. (BBC Türkçe)

Selva Demiralp, Merkez Bankası rezervleri için şu an ne diyecek çok merak ediyorum.

Ufuk Bayraktar 'medeni ölü' olmalı!

İnsan bir kere hata yapar. Hatta iki kere de. Ama sürekli yapmaz. Oyuncu Ufuk Bayraktar, Zeki Demirkubuz’un Kader filmiyle ünlendi. Ezel dizisinde de oynamış. Ama bu arkadaşın geçmişi suçlarla dolu.

2008’de ruhsatsız silah bulundurmuş. Yakalanmış. Ceza almış. 2018’de cezaevine girmiş. 6 ay yatmış.

Çıkışta Bayraktar,demiş.

Arkadaş akıllanmamış! 2020’de iki genci darbederek tehditler savurduğu gerekçesiyle kasten yaralama suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün, silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bundan içeri girdi mi bilmiyorum ama 2 yılın üzerinde olduğu için girmesi gerekirdi.

Ufuk Bayraktar dün sabahvesuçlarından adliyeye sevk edildi. Adli kontrolle bırakıldı. 5 kişiyle bir restorana giderek,demiş, dün tekrar gelip talebini 10 bin liraya düşürmüş!

Görüntülerde bir kişiye tehditler savuran Bayraktar’ındiyerek bağırdığı görüldü. Görüntüler net. Bakalım bu arkadaş sinema sektöründe yeni roller alacak mı, yoksamü olacak? Normal bir ülkede medeni ölü olması gerekir. Gerçi bizde öyle olmaz.

Senarist Emrah Serbes 2017’de İzmir-Aydın kara yolunda bir aileyi yok etti. Kazayı yanında oturan arkadaşı Kenan Doğru üstlenmişti. Sonra gerçek anlaşılınca Emrah Serbes kazayı yapanın kendisi olduğunu itiraf etmişti. Emrah çok yatmadan bu işten sıyrıldı. Hâlâ utanmadan senaryo yazmaya ve insan içinde gezmeye devam ediyor...

Burası Türkiye. Solcu, muhalif ve Erdoğan karşıtı isen adam bile öldürsen kendi mahallende eleştirilmezsin. Hatta hep takdir görürsün.