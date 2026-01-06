"Bir taşı on bin defa da havaya atsan, uçmayı öğretemezsin!..” demiş Aristo.

Enerjinizi doğru işlere harcayın.

Doğru insanlarla iş yapın.

Taştan kuş, kuştan da taş olmaz…

***

İnsan var, selamı bile "yük" olur;

İnsan var, sessizliği bile "yoldaş" olur."

İnsan var, insanda "ziyan" olur,

İnsan var, insana "ilaç" olur."

***

Asaletle rezillik arasında fark vardır..

Rezillik ne kadar gizlenmek istense de bir yerlerden sırıtır...

Asalet ise sessizdir…

Ne kadar ses çıkarmasa da girdiği her yere ışığı yansır!

***

Koşarak kendinizi harap etmeyin.

Yazgınız, sizi usul usul yürürken de bulur.

***

Ernest Hemingway der ki: İnsanlara karşı mesafeli olmak, pişmanlıklar yaşamanızı önleyen ve sizi koruyan bir hayat sigortasıdır.

Zamanla öğrenir insan;

Mesafe sevgisizlikten değil, kalbi yormamak ve ruhu incitmemek içindir.

İnsan sınır koymayı öğrendiğinde hem kalbi hafifler, hem yolu berraklaşır.

Çünkü sınır koymayı bilen, sevgiden eksilmez aksine kendine saygıyı çoğaltır.

Ve bazı mesafeler vardır ki insanı yalnızlaştırmaz. İnsanı kendine yaklaştırır...

***

İnsanlar bir acının içinden geçerken nasihat ya da teselli değil, ‘refakat’ isterler…

***

Ne acı;

Taşıdığım dağı görmeyen insanlar, attığım taşa takılmışlar…

***

"Her insanın, seni farklı bir şekilde tanıması çok ilginç değil mi?

Birine göre sessizsin, birine göre delisin...

Birine göre sıcak, birine göre uzak...

Hepsi doğru, çünkü; kim olduğun, kiminle olduğuna göre değişiyor."

***

Yaşlılık güzeldir. Hayatın sahnesinden inersiniz ama en öndeki koltuğa oturup oyun izlersiniz…

***

"Başkalarının anlattığı hikâyelerle insanları yargılama. Bakarsın yarın senin için de bir hikâye anlatılır."

***

İlk ve en iyi zafer; nefsi fethetmektir…

***

Bizi yoran, şartların ağırlığı değil; insanların hâlden anlamayan sağırlığıdır.

Bizi üzen, hayatın kendisi değil; insanların değişmeyen ön yargılarıdır!

***

Bir yengecin kazacağı çukur kabuğunun şeklini alır, insanın hayatı da kafa yapısının...

***

İnsanlar sevilmek için yaratıldılar, eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni; eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmalarıdır!

Cebi zengin ama ruhu fakir olan insanın hâli rezildir, çünkü o her şeyin fiyatını bilir, fakat değerini bilmez!

***

Nasibinde varsa, karıncadan bile ders alırsın, nasibinde yoksa, tüm cihan önüne serilse sana ters!..



Ninem diyor ki; Nasihat istersen, komşunun ölümü yeter!..

