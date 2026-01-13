Ölümden öte köy yok!..

Apple kurucu ortağı ve CEO'su, 56 yaşında hayata gözlerini yuman milyarder Steve Jobs, ‘hayattan en iyi şekilde nasıl yararlanmalı’ sorusunun hem öğrenen hem de öğreten tarafında oldu. Stanford Üniversitesi'nin 2005 yılındaki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada bu konudaki felsefesini net bir şekilde açıklamıştı:

“Yakında öleceğimi hatırlamak, hayatta büyük seçimler yapmama yardım eden en önemli araç oldu. Çünkü neredeyse her şey; insanların beklentileri, ego, başarısızlık veya utanma korkusu, ölüm karşısında önemsizdir. Geriye sadece gerçekten önemli olanlar kalır. Bence öleceğini hatırlamak, kaybedecek bir şeyin olduğunu düşünme tuzağından kaçınmanın en iyi yolu. Zaten çıplaksınız. Kalbinizin sesini dinlememek için bir sebebiniz yok…”

"İş hayatında,

Büyük başarılara ulaştım.

Kimilerinin gözünde;

Hayatım başarının timsali;

Fakat işin dışında;

Çok az neşem oldu benim…

İşin sonunda;

Zenginliğim ve,

Alışmış olduğum hayatın,

Bana getirdiği tek gerçeklik;

Ölümle yüzleştiğim şu anda,

Yatağımda uzanıp,

Hayatımı gözlerimde canlandırırken;

Fark ettim ki;

Gururlandığım şöhretim ve servetim;

Ölümün karşısında ne kadar da manasızmış!..

Arabayı kullanmak için;

Size para kazandırması için;

Birilerini işe alabilirsiniz.

Ancak;

Hastalığınızı taşıması için,

Kimseyi işe alamıyorsunuz.

Kaybedilen maddi şeyler bulunabilir veya yerine başkası konur;

Fakat;

Kaybedildiğinde bulunamayacak veya,

Yeri dolmayacak tek şey var;

O da ‘Hayat.’

Şu an;

Hayatınızın hangi sahnesinde olursanız olun;

Zamanla,

O sahne perdesinin kapanması ile yüzleşeceksiniz.

Tavsiyem;

Ailenize, eşinize, arkadaşlarınıza;

Çok kıymet verin ve sevin.

Kendinize iyi davranın ve insanlara değer verin.

Yaşlandıkça ve ümit ediyorum akıllandıkça; fark ediyorsunuz ki;

300 dolarlık saat de,

30 dolarlık saat de;

Aynı zamanı söylüyor.

İç huzurun bu tarz şeylerle elde edilmediğini, anlıyorsunuz.

İster birinci sınıf, ister ekonomi sınıfı uçun;

Bilin ki, o uçak düşerse siz de düşeceksiniz.

O yüzden umut ederim ki;

Şunu anlarsınız;

Kahkaha attığınız,

Sohbet ettiğiniz,

Şarkılar söylediğiniz,

Kuzeyden-Güneyden,

Doğudan-Batıdan;

Cennetten ve Dünyadan,

Konuştuğunuz ahbaplarınız,

Dostlarınız,

Eski arkadaşlarınız,

Anneniz,

Babanız,

Erkek kardeşiniz,

Kız kardeşiniz varsa;

Bilin ki gerçek mutluluk;

Onlarmış...

Çocuklarınızı zengin olması için eğitmeyin; onları mutlu olmaları için eğitin.

Böylelikle büyüdüklerinde;

Her şeyin fiyatını değil, değerini bilirler.

Yemeğinizi ilacınız gibi yiyin;

Aksi hâlde ilacı yemek yerine yersiniz.

Sizi seven kişi, sizi asla bırakmayacaktır.

Bırakmak için yüzlerce sebep saysa da;

Mutlaka sizde kalmak için sebep bulacaktır.

Bilin ki;

İnsan ile insan olabilmek arasında,

Çok büyük fark var ve,

Bunu anlayan çok az insan var…”





Ninem diyor ki; Dünya ölümlü, gün akşamlı.

