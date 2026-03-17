Sahip oldukların seni mutlu etmeye yetmiyorsa sahip olamadıkların da işe yaramayacaktır. Erich Fromm

Hayat kısa azizim… Bir güzellik yap kendine! Ve sadece sahip olduklarını düşün; mutlu ol onlarla! Sahip olamadıkların üzülsün senin olmadıklarına…

Bir güzellik yap kendine!.. Keşkeleri hiç düşünme! Mutlu ol seçimlerinle. Bırak keşkeler üzülsün senin seçimlerine…

Bir güzellik yap kendine! Her yeni günü senin günün ilan et ve şımart kendini olabildiğince! Bırak dünler üzülsün seçilmediğine…

Bir güzellik yap kendine! Kalbinde daha da büyüt sevgisini sevdiklerinin! Bırak sevmediklerin üzülsün kalbinde yerleri yok diye...

Bir güzellik yap kendine! Sev kendini, kimseleri sevmediğin kadar… Mutlu ol varlığınla! Bırak seni sevmeyenler üzülsün! Yüreklerine sığamayacak kadar büyüksün diye…

Bir güzellik yap kendine! Kelimelerini idareli kullan… Söz kifayetsiz kalacaksa fazladan izahat lisanen kabahattir!

Bırak hak etmeyenler mahrum kalsın! Seninle iletişime geçemediklerine…

Bir güzellik yap kendine! Parayı o denli önemseme. Parayla her şeye sahip olunacağı söylenir, lakin öyle değil; Yiyecek alırsın, ama iştah alamazsın. İlaç alırsın, ama sağlık alamazsın. Bilgi alırsın, ama ‘bilgelik’ alamazsın! Gösteriş alırsın, ama güzellik alamazsın. Eğlence alırsın, ama neşe alamazsın. Tanıdık alırsın, ama dost alamazsın. Hizmetli alırsın, ama sadakat alamazsın. Boş vakit alırsın, ama huzur alamazsın. Para ile her şeyin kabuğunu alır, ama hiçbir şeyin ‘çekirdeğini’ alamazsın!

O yüzden bir güzellik yap kendine; sen parayı araç olarak kullan, amaç olarak görenler dertlerine yansın!..

Ninem diyor ki; Ben diyorum bayram haftası, o anlar mangal tahtası.

Halime Gürbüz'ün önceki yazıları...