Kayseri, tarihin derinliğini sporun evrensel diliyle birleştirerek, hem kültürel hem sportif bir cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dünya Spor Başkenti 2027 vizyonu, aslında Türk sporunun ve Türk medeniyetinin küresel sahnedeki yeni yüzüdür.

Ceddim Dulkadiroğlu’nun bir asrı aşkın hüküm sürdüğü, Selçuklu’nun kurumsal hafızası, Osmanlı’nın cihanşümul devlet vizyonunun tohumlarını atan Davûdî Kayseri’nin ilim irfan gördüğü medreseler diyarındayım.

Bu şehir, yalnızca tarihî bir belleğe değil, aynı zamanda geleceğe yön verecek bir dinamizme sahip. Mimarbaşı Koca Sinan’ın taşla zamanı mühürleyen dehası, Süleymaniye’den Selimiye’ye uzanan kubbelerle Osmanlı’nın ruhunu dünyaya anlatırken, Kayseri’nin kimliğini de ebedileştirmiştir.

Kayseri spor ve medeniyetin yeni başkenti olma yolunda

Bugün bu kadim şehir, sporun evrensel diliyle yeniden sahneye çıkıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehrin akil insanlarını ve kurumlarını bir mantıyı dört köşesinden yumar gibi bir araya getirerek büyük bir sinerji oluşturmuş. Amaç, Kayseri’yi yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın spor başkentlerinden biri haline getirmek.

DÜNYA SPOR BAŞKENTİ 2027 VİZYONU

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından daha önce “Avrupa’nın en iyi spor şehri” seçilerek Altın Bayrak kazanan Kayseri, şimdi çıtayı daha da yükseltiyor.

2027 Dünya Spor Başkenti adaylığı, basit bir unvan arayışı değil; spor altyapısının küresel ölçekte tanıtımı, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği ve şehrin marka değerinin pekiştirilmesi anlamına geliyor.

Kayseri spor ve medeniyetin yeni başkenti olma yolunda

Uluslararası yetkililer, şehrin spor altyapısını, konaklama kapasitesini, ulaşım ağını, organizasyon kabiliyetini ve güvenlik standartlarını inceleyecek. Başkan Büyükkılıç’ın sözleri net: “Hazırız. İddialıyız. Kayseri, modern stadyumları, Erciyes’in dört mevsim spor potansiyeli, bisiklet ve doğa sporları altyapısı, kapalı spor salonları ve olimpik tesisleriyle Dünya Spor Başkenti unvanı için güçlü bir aday.”

SOMUT ALTYAPI VE GÜÇLÜ ARGÜMANLAR

Kayseri’nin spor altyapısı Türkiye’nin en güçlülerinden biri. Erciyes Kayak Merkezi, 34 farklı pist ve 102 km uzunluğuyla göz kamaştırıyor. Modern teleferik ve gondol sistemleri, uluslararası snowboard ve kayak yarışları, dağ bisikleti festivalleri ve yaz kamp organizasyonlarıyla Erciyes, dört mevsim spor turizminin merkezi.

Kadir Has Stadyumu, 40.458 seyirci kapasitesiyle Türkiye’nin en modern stadyumlarından biri. Basketbol, voleybol ve hentbol için modern spor salonları, gençlik merkezleri ve yaygın tesisler şehrin spor kimliğini güçlendiriyor. Erciyes MTB Cup ve uluslararası bisiklet yarışlarıyla Kayseri, bisiklet sporunda da marka değerini artırıyor.

Kayseri spor ve medeniyetin yeni başkenti olma yolunda

KÜLTÜR VE SPORUN BÜTÜNLEŞMESİ

Kayseri’nin vizyonu yalnızca sporla sınırlı değil. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı da devam ediyor. Böylece şehir, hem kültürel hem sportif kimliğiyle uluslararası ölçekte cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

MEDENİYETİN YENİ YÜZÜ

Özetlersek; Kayseri’nin Dünya Spor Başkenti adaylığı, yalnızca bir unvan arayışı değil; medeniyetin spor üzerinden yeniden yorumlanmasıdır. Bu şehir, geçmişin ilim ve mimarlık dehalarını geleceğin spor vizyonuyla buluşturuyor. Burada mesele, bir şehrin spor altyapısı değil; bir medeniyetin kendini yeniden dünyaya anlatma biçimidir.