Ne yazıyorsak o…



…Ve; daha önce yazdığımız gibi Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, TMOK Başkan Adaylığı ile Yönetim Kurulu, Sicil Kurulu, Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu Listeleri Genel Sekreterliğe sundu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) 28 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.30’da Olimpiyatevi – Ataköy / İstanbul adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 4 Nisan 2026 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısı için Başkan Adayı Prof. Dr. Veli Ozan ÇAKIR’ın TMOK Genel Sekreterliğine sunduğu liste şu şekilde:

Prof.Dr. Veli Ozan ÇAKIR

Başkan Adayı

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE LİSTESİ

Duriye Özlem AKDURAK (Türkiye Yelken Federasyonu Temsilcisi)

Taha AKGÜL (Türkiye Güreş Federasyonu Temsilcisi)

Hamide BIÇKIN

Suat ÇELEN (Türkiye Cimnastik Federasyonu Temsilcisi)

Prof.Dr. Bilge DONUK

Murat KAYA

Bahar MERT (Türkiye Voleybol Federasyonu Temsilcisi)

Şafak MÜDERRİSGİL (Türkiye Tenis Federasyonu Temsilcisi)

Ahmet OLMUŞTUR (Türkiye Golf Federasyonu Temsilcisi)

Elif ÖZDEMİR ŞANKAYA

Seyit Bilal PORSUN

Hüseyin Ersan TOPBAŞ

Hasan Engin TUNCER (Türkiye Binicilik Federasyonu Temsilcisi)

Hidayet TÜRKOĞLU (Türkiye Basketbol Federasyonu Temsilcisi)

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ

Halit ALBAYRAK (Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Temsilcisi)

Serhat AYDIN (Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Temsilcisi)

Ayşegül BAKLACI

Doç.Dr. Sevim GÜLLÜ

Şenol GÜNEŞ

Alper Cavit KABAKÇI (Türkiye Kano Federasyonu Temsilcisi)

Hülya ŞENYURT

Kübra TAN (Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Temsilcisi)

Göksu ÜÇTAŞ ŞANLI

SİCİL KURULU ASIL ÜYE LİSTESİ

Opr.Dr. Hüsnü Müjdat ENGİNSU

Aybars HÜNALP

Emin MÜFTÜOĞLU

Bahri TANRIKULU

Ayşe Ayda ULUÇ

SİCİL KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ

Prof.Dr. Ahmet Nusret BULGURCUOĞLU

Prof.Dr. Ali Haydar DEMİREL

Prof.Dr. Mehmet Yavuz TAŞKIRAN

YÜKSEK DANIŞMA VE DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE LİSTESİ

Perviz ARAN

Dr. Derya AYDINER

Prof.Dr. Turgay BİÇER

Hayri Erol BÜLBÜL

Akar ÇİÇEK

Prof.Dr. Emin ERGEN

Arifhan Mehmet KIZILYALIN

Prof.Dr. Hatice İlhan ODABAŞ

Sudi TOPAL

YÜKSEK DANIŞMA VE DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ

Prof.Dr. Seyhan HASIRCI

Ramazan ŞANIVAR

Salih Münir YARAŞ

Remzi YILMAZ

DENETLEME KURULU ADAY LİSTESİ

Erkan ALTIOK

Mustafa Cengiz AYDIN

Kelime ÇETİNKAYA

Cengiz GÜMÜŞ

Abdülkadir İLBEYLİ

İlhami ŞENYURT

VELİ OZAN ÇAKIR KİMDİR?

TMOK Başkan Adayı Prof.Dr. Veli Ozan ÇAKIR’ın öz geçmişi şu şekilde:

Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, 1980 yılında Akçakoca’da doğdu. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2014’te spor sosyolojisi alanında doktora tezini bitirdi ve 2016’da İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2018’de doçent, daha sonra profesör oldu. Akademik kariyerinde “Spor Sosyolojisi”, “Spor Pazarlaması”, “Spor Hukuku”, “Spor Ekonomisi”, “Spor Turizmi” gibi birçok ders verdi. “Spor Sosyolojisi” ve “Sporun Sosyolojik Temelleri” isimli iki kitabı ile ulusal/uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi yayınlandı. Akademik hayatına 2022’den itibaren Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde devam ediyor.

Spor yöneticiliği kariyerine 2003 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başladı. İBB Spor AŞ’de Organizasyon ve Tesisler Müdürlüğü görevleri yaptı, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün kurucu kadrosunda genel koordinatör olarak çalıştı. Bu dönemde İstanbul Maratonu ve Yarı Maratonu’nu yönetti; her iki organizasyon da Dünya Atletizm Federasyonu tarafından “Altın Kategori” unvanı aldı. İstanbul’un 2012 Avrupa Spor Başkenti seçilmesinde aktif rol oynadı. 2013’te Avrupa Masa Tenisi Birliği Asbaşkanlığı’na seçildi ve 4 yıl bu görevi sürdürdü. Bir dönem TBMM’de milletvekili danışmanlığı, 3 yıl TFF’de Dış Mali Destek Uzmanı olarak görev yaptı.

2017’de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. Aynı yıl İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Üyesi ve Yürütme Kurulu Başkanı oldu. 2018’de Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı seçildi. 2020’de 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda genel koordinatör yardımcılığı yaptı. 2023’te Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı, 2024’te Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. 16 Mart 2024 tarihinde Spor Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı. Halen bu görevi vekaleten yürütmektedir.

Fahri görevleri arasında Dünya Satranç Federasyonu Okullarda Satranç Komitesi Üyeliği, Avrupa Spor Başkentleri Kurumu Türkiye Delegeliği, Avrupa Satranç Birliği Eğitim Komisyonu Üyeliği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyeliği yer alıyor. 2024’te Avrupa Modern Pentatlon Federasyonu Asbaşkanlığı’na, 2025’te ise Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Asbaşkanlığı’na seçildi. Son dönemde TMOK Başkanlığı adaylığı da gündeme geldi.

Futbol, voleybol, satranç, masa tenisi ve atletizm branşlarında sporcu, hakem ve antrenörlük geçmişi bulunan Çakır, evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca, Rusça ve Fransızca bilmektedir.

Özetle, Prof. Dr. Veli Ozan Çakır; akademik birikimini spor sosyolojisi üzerine kurmuş, yerel yönetimlerden başlayarak ulusal ve uluslararası spor yönetiminde hızla yükselmiş, maratondan olimpiyat hazırlıklarına, federasyon başkanlıklarından bakanlık genel müdürlüğüne kadar geniş bir yelpazede görev yapmış, ülkemizi Avrupa ve dünya spor örgütlerinde başarıyla temsil eden deneyimli bir spor yöneticisi ve akademisyendir.