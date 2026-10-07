Yeri doldurulamayan kaptan nihayet dönüyor

Önce güzel bir haber verelim...

Müjde Kaptan haftalar sonra sahalara dönüyor.

Diyeceksiniz ki ''Bu saatten sonra dönse ne olur, dönmese ne olur?''

Siz de haklısınız ama söz konusu Ay Yıldızlı ekipte yeri doldurulamayan bir yıldızsa orada durup defalarca düşünmek lazım.

..Ki; o isim çok özel ve olmazsa olmaz biri.

Kim mi?

Hakan Çalhanoğlu.

Önemini anlatacağım ama önce geriye dönüp bir bakalım.

Seviye değil, yıldız farkı

Malum; Dünya Kupası'ndaki hüsrandan sonra Avrupa Uluslar A Ligi'nde de kabusu yaşadık; 4 maç, 4 mağlubiyet ve toplam: 0 puan.

Tam bir fiyasko!

Bu durum; teknik direktör Vincenzo Montella'nın dediği gibi A Ligi'ni kaldıramamak gibi bir seviye farkı mı yoksa gerçekte İtalyan Teknik Adam tarafından başarısızlığa bulunan bir kılıf mı?

Başka bir deyişle A Millîler, neden son 7 maçta tepe taklak oldu?

..Ve, FIFA sıralamasında neden 12.'yken 31. sıraya geriledi?

Bir başka deyişle:

Neden sıfır çektik?

Sorular beynimi kemiriyor.

İnanın acı çekiyorum günlerdir, ''Biz bu hezimeti hak etmedik!'' diye...

Kadrolar kuruyor; İtalya, Fransa, Belçika maçlarını zihnimde tekrar tekrar oynuyorum.

Vardığım sonuç:

Fransa'dan 1, İtalya'dan iki maçta 1 ve Belçika'dan 1 olmak üzere toplamda 4 maçta 3 puan alırdık, diye düşünüyorum.

Çok mu iyimserim?

Hayır!

Emektar hocalara soruyorum; ''Neden sıfır çektik?''

..Ve içine düştüğümüz durumu futbolun akil adamlarından hiç biri sindiremiyor.

''Bu ülkede her hangi bir ligden her hangi bir teknik adamı bu Millî Takım'ın başına koysan daha fenası olmazdı'' diyorlar. Haklılar.

Hezimeti ise planlama yanlışları, taktik yetersizlik, strateji açmazı ve rezerv gücü gibi potansiyelimizi kullanamamaya bağlıyorlar.

Şimdi dönelim başa...

Kare asın yeri doldurulamadı

A Millî Takımı son Dünya Kupası'na taşıyan omurgadaki kare as; Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü değil mi?

Onlar ama bu kare as'ın beklenmedik sakatlıkları A Millî Takım'da seyri değiştirdi.

Özellikle de yeri doldurulamayan adam Hakan Çalhanoğlu.

Kaptan, son üç sezonda İnter ile Seria A'da 2 şampiyonluk kazandı...

Sağlıklı olduğunda İnter'de 10 gol, 6 asist, 58 şut ve 49 pozisyona katkısı sağladı. Özetle hücum yeteneği, attığı kilit paslar, isabetli ortalar, asistler, kornerler, hazırladığı pozisyonlar, duran toplar ustalığı ve attığı gollerle çok yönlü bir yetenek olarak Hakan Çalhanoğlu harika bir performans sergiledi.

Dünya Kupası'nda 2-0 kaybettiğimiz Avustralya maçında bile attığı 5 şuttan ikisi kaleyi buldu, biri isabetli 4 ortası ve kornerleri gol olmasa da heyecan uyandırdı.

Ne var ki; sağ uyluk kasındaki gerilme sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan oyun kurucu Hakan'ın yokluğu bu süreçte o kadar çok hissedildi ki; son maçlarda oyun temposunu bile ayarlayamadık.

Kasım ayında Fransa ve Belçika ile oynayacağımız maçlarda Hakan, Kenan, Arda ve Orkun'un tam hazır olarak döndüğünü düşünün ve kararı siz verin bu Ay Yıldızlı ekip, A Ligi'nin ağırlığını kaldırabiliyor mu kaldıramıyor mu?