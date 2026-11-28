Sonuçta kazandık, mutlu olduk, sevindik. Ama kabul edelim ki bizim için son derece gergin ve üzüntü verici bir geceydi.

Keşke böyle bir gece yaşanmasaydı, keşke böyle bir karşılaşmayı oynamak zorunda kalmasaydık.

Peki, bu mümkün değil miydi?

Acaba UEFA, Türk takımlarının İsrail takımlarıyla eşleşmesini engelleyebilir miydi?

Elbette... Çünkü UEFA’nın böyle bir yetkisi ve uygulama örnekleri var.

UEFA, ilgili turnuvanın kura talimatlarında, siyasi ve güvenlik gerekçeleriyle belirli ülke takımlarının birbirleriyle eşleşmesini engelleyebiliyor.

Bunun en bilinen örnekleri:

Azerbaycan-Ermenistan

Kosova-Sırbistan

Bu eşleşmeler UEFA'nın uyguladığı özel kısıtlamalar arasında yer alıyor.

Elbette bu, her siyasi anlaşmazlıkta otomatik olarak eşleşme yasağı uygulanacağı anlamına gelmiyor. Ayrıca kulüp ve millî takım organizasyonlarında uygulamalar farklılaşabiliyor.

İSTESEK EŞLEŞMEZDİK

Ancak Türkiye-İsrail eşleşmeleri için de böyle bir talepte bulunulması, UEFA nezdinde gerekli girişimlerin yapılması pekâlâ mümkündü.

Üstelik henüz iki yıl önce yine Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv eşleşmesini yaşadık. Kendi sahamızda oynamamız gereken karşılaşmayı Macaristan’da, seyircisiz oynamak zorunda kaldık ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldık.

Peki, geçmişte yaşananlar ortadayken benim federasyonum neden kura öncesinde, temsilcilerimizin karşılaşabileceği bu hassasiyetleri dikkate alarak UEFA nezdinde gerekli girişimlerde bulunmadı?

Bugün yaşanabilecekleri öngöremediler mi?

TFF’ye soruyorum: Neden önceden harekete geçmediniz?

Bu arada maçın neden tarafsız sahada oynandığı üzerinden UEFA’ya tepki gösterenler var.

Arkadaşlar, burada önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırmayalım.

Karşılaşmanın Batum'da oynanması Türkiye'nin ve Beşiktaş'ın tercihleri doğrultusunda şekillendi. İki yıl önce Batum yerine Macaristan'ın tercih edilmesi de Beşiktaş'ın kararıydı.

Karşılaşmanın seyircili oynanması talebi de Beşiktaş'tan geldi. UEFA'nın bu talebi kabul etmesinde, iki yıl önceki seyircisiz maç sebebiyle kulübün yaşayabileceği ekonomik mağduriyetin de etkisi olduğu anlaşılıyor.

Dolayısıyla burada UEFA'ya yöneltilen eleştirilerle, TFF'nin kura öncesinde yapabileceği girişimleri birbirine karıştırmamak gerekiyor.

SADECE BİR MAÇ DEĞİL

Son söz:

Bu mesele yalnızca Beşiktaş’ın meselesi değil. Bu, Türk futbolunun ve ülkemizi uluslararası arenada temsil eden bütün takımlarımızın meselesidir.

Federasyonun görevi yalnızca maçları organize etmek değil, temsilcilerimizin haklarını ve hassasiyetlerini uluslararası futbol kurumları nezdinde de savunmaktır.

Noktalamadan şunu da söyleyelim:

Bu sadece bir futbol maçı değildi...

Bu sadece üç puan mücadelesi de değildi...

Bu, dünyanın gözünün üzerinde olduğu, manevi boyutu da bulunan çok özel bir karşılaşmaydı. Çünkü karşımızda bir İsrail takımı vardı.

Kısacası bu maç, bizim için sıradan bir futbol karşılaşması olamazdı. Olmamalıydı da...

Ancak maalesef teknik direktörümüz İtaliano, karşılaşmaya böyle bakmadı.

Önünde derbi var, kritik bir maç var diye rotasyon yapılacak bir karşılaşma değildi bu! Rotasyonun ne zamanıydı ne de yeri...

Ne gerek vardı bu rakip karşısında 80 dakika boyunca stres yaşamaya, gerilmeye, hatta gereksiz yere risk almaya?

Kalecimiz Doğan yıldızlaşmasaydı, rakibin bulduğu pozisyonlardan biri ağlarımızla buluşsaydı ne olacaktı?

Neden onların sevinç yumağı olmasına, mutlu olmasına fırsat verelim? Neden böyle bir rakip karşısında üzüntü yaşayalım?

Peki, Başkan ve yönetim neden bu maçın Beşiktaş camiası ve Türk futbol kamuoyu açısından taşıdığı hassasiyeti İtaliano'ya anlatmadı? Neden rotasyon tercihinin önüne geçecek bir irade ortaya koymadı?

Neyse ki sahadan galibiyetle ayrıldık. Ancak ya mağlup olsaydık? İşte o zaman külahlar değişirdi!

Teşekkürler Beşiktaş...

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