Rus takımlarına ambargo uygulanırken Filistin’de soykırım yapan insanlığın kanseri İsrail takımlarının bu organizasyonlarda olmaları, dahası temsilcilerimizin maçlarını bu katiller yüzünden yurtdışında oynamak zorunda kalmaları yeterince can sıkıcı değilmiş gibi bir de Gürcistan polisi çıktı. Siz kimsiniz Filistin bayrağı açıyor diye insanları bayıltana kadar şiddet uyguluyorsunuz? Size ne oluyor, neye hizmet ediyorsunuz? Yangına benzin bidonuyla gittiler resmen. Bu insanlık suçu işleyen İsrail yüzünden dün yaşananlara çanak tutan rezil UEFA’nın rezil başkanı Ceferin senin de yatacak yerin yok!

YÜZSÜZLÜĞÜN BU KADARI

Soykırım yap, hastaneleri bombala, çocukları bile susuz ilaçsız bırak, gönderilen yardımları engelle; sonra da o topraklardaki insanların bayrağını maçlarda bile kaldırmaya çalış. UEFA’yı, ülke polislerini bile kendilerine bağlayan bu İsrail’in takımlarının bırakın maçlara çıkmayı, insan içine bile çıkmamaları gerekir aslında. Anons yapan kişi sakin olun diye bas bas bağırdı da resmen dövüşmek isteyen manyak bir polis kuvveti varken nasıl olacak o iş?

BAŞKAN NEREDE?

Ülke futbolunun başındaki kişinin böyle bir maçta olmamasına şaşırdık mı peki? Tabii ki hayır! Ceferin’in eşinin sergisi gibi işlerden ziyade bu tip maçlarda görmek isteriz kendilerini... Bu maçı oynamak çok zordu. Buna rağmen galibiyet için yırtındı Beşiktaşlı oyuncular. Orkun’un gol sevinci sırasında Beşiktaş bayrağı bulunan köşe direğini kaldırıp yerine koymakla uğraşması ise duygulandıran bir detaydı. Adam boşuna ‘Hayatım Beşiktaş’ demiyor.

Maçın adamı: Orkun Kökçü

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