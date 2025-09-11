Özgür Özel’in sokak çağrısı

Fransa’da dün “Her Şeyi Durduralım” adı altında başlayan eylemler, modern demokrasilerde sokak siyasetiyle nelerin yaşanabileceğini gözler önüne serdi. Yollar kesildi, şehirler felç oldu, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Protestoların kısa sürede toplumsal kaosa dönüştüğü bu tablo, aslında siyaset adına yapılmış her sokak çağrısının taşıdığı potansiyel tehlikeyi bir kez daha kanıtlıyor. Bu manzaraya bakınca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Financial Times’a verdiği röportajda kullandığı “hayatı durma noktasına getirecek eylemler” ifadesi, ister istemez Fransa’daki gelişmelerle yan yana düşünülüyor. Türkiye gibi kırılgan bir jeopolitik ortamda böylesi bir söylemin sorumluluğunu kim üstlenebilir?

Türkiye’nin konumu, sıradan bir Avrupa ülkesinin şartlarına indirgenemez. Sınırlarımızın hemen ötesinde Suriye’de hâlen parçalı bir otorite boşluğu, SDG ve YPG unsurlarının varlığı, Irak’ta kırılgan siyasi denge, Doğu Akdeniz’de bitmeyen enerji rekabeti, İsrail-Filistin hattında alevlenen çatışmalar… Böylesi bir tabloda, Türkiye’nin ana büyük muhalefet partisinin liderinin sokak çağrısı yapması, yalnızca iç siyasetin değil, dış politik dengelerin de sarsılmasına yol açabilecek bir hamledir. Çünkü Türkiye’nin gücünü zaafa uğratacak her iç gerilim, bölgedeki aktörler tarafından fırsata çevrilmekte; Batı’daki medya ise bu çatışmaları demokrasi sorunu olarak paketlemektedir.

Özgür Özel’in sözleri, üç açıdan sorunludur., Türkiye bir hukuk devletidir; siyasi partilerin meşruiyeti sokakta değil, sandıkta aranır. Seçimlerle, yasalarla ve demokratik mekanizmalarla şekillenen düzen, sokağa devredilemez., sokak siyaseti kısa vadede öfkeyi büyütür ama çözüm üretmez. Fransız örneğinde olduğu gibi günlük hayatı durdurur, vatandaşı devletle karşı karşıya getirir.ise Financial Times gibi bir yayın organına verilen bu demeç, Türkiye’nin Batı’daki imajını doğrudan etkiler. Zira Batı basını, muhalefet liderinin sokak tehdidini,olarak sunar. Böylece içerideki siyasi rekabet, dışarıda Türkiye’nin aleyhine bir algı operasyonuna dönüşür.

Özel’insözleri ise ayrıca dikkat çekicidir. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet’in kurucu partisidir; fakat Cumhuriyet, hiçbir partinin tekeline indirgenemez. Böyle bir söylem, hem devlet geleneğini hem de demokrasi kültürünü hiçe saymaktır. Bir partiyi devletin varlığıyla özdeşleştirmek, otoriter zihniyetin başka bir versiyonundan ibarettir.

Bu noktada asıl mesele, CHP’nin neden sürekli olarak meşruiyetini, hukuk yerine sokakta aradığıdır.Çünkü sokak, iktidar üretmez; sadece kısa vadeli bir baskı aracına dönüşür.

Türkiye’nin bulunduğu jeopolitik ortam, sokak siyasetini kaldırabilecek bir ortam değildir. Bugün Ukrayna-Rusya savaşı Avrupa’yı sarsarken, ABD’nin Orta Doğu’da yeni angajmanlar peşinde olduğu, İran’ın nüfuzunu artırmaya çalıştığı, katil İsrail’in bölgedeki operasyonlarını genişlettiği bir dönemde Türkiye’nin güçlü ve istikrarlı kalması hayati önem taşımaktadır.Kısacası bu tür çıkışlar, farkında olmadan beşinci kol faaliyetlerine malzeme sunar.

Fransa’daki olaylar bize şunu gösterdi: Sokak siyaseti, demokratik meşruiyeti beslemez, yalnızca devleti yıpratır. Türkiye, bu tecrübeyi yakından izlemeli ve aynı hataya düşmemelidir.Stratejisini sokakta değil, sandıkta; öfkede değil, akılda; şikâyette değil, çözümde aramalıdır. Özgür Özel’in bu söylemi, CHP’nin tarihsel misyonuna da, Türkiye’nin geleceğine de gölge düşürmektedir.