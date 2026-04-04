Koz paylaşma haftası…

“Kosova’ydı, millî maçtı, Dünya Kupası’ydı” derken, döndük dolaştık geldik gene Süper Lig şampiyonluk yarışına…

Gençlerbirliği-Göztepe maçı ile başlayacak 28. haftada “şampiyonluk yarışını doğudan etkileyecek” iki maç var; bugün Trabzonspor-Galatasaray, yarın Fenerbahçe-Beşiktaş…

Puan cetvelinde 26 maç ve 64 puan ile Galatasaray ilk sırada…27 maçta 60 puan ve averajla Fenerbahçe ikinci, Trabzonspor üçüncü sırada… Beşiktaş 27 maçta 52 ile dördüncü…

27 maçta 43 puan ve averajla beşinci sırada olan Başakşehir ile 26 maçta 43 puanlı Göztepe’nin Beşiktaş’ı geçebilmesi çok zor görünüyor.

Galatasaray kazanır, Fenerbahçe puan kaybederse, sarı kırmızılar 24. şampiyonluğa el atmış olacak.

Galatasaray kaybeder, Fenerbahçe kazanırsa “yarış” devam edecek, hem de “kızışmış” olarak…

Trabzonspor kazanırsa, bordo mavililerin “yarışta sonuna kadar varız” diyebilecekler.

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un “kendi sahalarında oynama” avantajları var!..

Yarışta barış olsun, “daha iyi oynayan” kazansın!..

Osimhen kalmalı

Galatasaray “ne yapıp yapmalı” ve Osimhen’i kadroda tutmalı…

Şampiyonlar Ligi’nde “Osimhen’siz” bir Galatasaray’ın “grup ve zirve mücadelelerinde” hiç şansı olmayacaktır.

Osimhen ile yapılan “4 yıllık” sözleşmede deniyor ki; “75 milyon avro bonservis bedeli, / Sonraki satıştan elde edilecek kârın %10’unun Napoli’ye ödenmesi, / 15 milyon avro garanti ücret, 1 milyon avro sadakat primi, 5 milyon avro imaj hakkı.”

Kapı gibi bir sözleşme…

Ama, “Avrupa’daki ‘büyüklerin gözü’ Osimhen’den ayrılmıyor…

Ne olacak, yaşayıp göreceğiz!..

Yılın sporcusu kim?

Her yıl gazeteler yılın sporcusunu seçerler…Bu yıl da seçtiler…

Onların seçtikleri yılın sporcularını kutlar ve başarılarının devamını dilerim.

Ama benim yılın sporcum; Singapur’daki Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda “7 günde” Türk Takımının 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 200 metre bireysel karışık ile 100 metre sırtüstü yarışlarında aldığı 5 altın madalyanın da sahibi millî marşımızı çaldıran ve 5 altın madalya alan Defne Kurt!..

2023 yılında trafik kazasında sakatlanmış olan Defne Kurt, “5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10 madalya ile noktaladığı şampiyonada, “Şampiyona ve Avrupa rekorları da kıran” sporcu olarak Türk spor tarihinde yerini aldı.

Şaka!..

Fenerbahçeli dostlar bana soruyorlar; “Fenerbahçe, Galatasaray’ı geçerek şampiyon olabilir mi?”

Cevabım: “Elbette olabilir, Galatasaray kaybedebilir ama Fenerbahçe hep kazanabilir mi?..”

“Kazanabilir” cevabını hiç duymadım…

Öcal Uluç'un önceki yazıları...