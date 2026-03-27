Maç sabahı ve umut!

Ben bu satırları yazarken, Romanya milli maçına 7 saat var; yazımı okumanıza da en az 30 saat. Bu maç, 2026 Dünya Kupası finallerine kalmanın ilk adımı olacak.

Galip galip gelen 31 Mart'ta oynanacak play-off final maçında, Slovakya – Kosova maçının galibi ile karşılaşacak. Slovakya – Kosova maçının galibinin sahasında oynanacak maçı kazanan takım da Dünya Kupası finallerine katılma hakkına kavuşacak. Millilerimiz bu hakkı kazanırsa, şampiyonanın D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşecek.

“Zor gibi” görünüyor ama, ben Milli Takımımızın bu süreci başarı ile tamamlayacağına ve “Dünya Kupası finallerine katılmak için 24 yıllık bekleyişi bitireceğine” inanıyorum.

Romanya maçı için, Galatasaray’ın “efsane futbolcusu” Gheorghe Hagi,“Çoğu insan artık Türklerin favori olduğunu söylüyor. Sadece ev sahibi avantajından dolayı favoriler! Gördüğüm tek avantaj bu, kendi sahalarında oynuyorlar, biz deplasmanda oynuyoruz! Sadece bu! Geri kalanına gelince, bence Avrupa Şampiyonası'na katılmış tecrübeye sahip bir Romanya milli takımından bahsediyoruz. Ayrıca U21, U19 Avrupa Şampiyonalarında oynamış bir jenerasyon da var” dedi.

“Türkiye’de olmaktan inanılmaz mutluyum, gurur duyuyorum” diyen hocamız Montella ise “Aklımızda mağlubiyet falan yok. Hedefimiz belli” diyerek, “galibiyet umudumuzu” ilan etti.

Umudumuzun bir bölümünü de, maçın hakemliğini dünyaca ünlü Fransız François Letexier’in yapması tamamlıyordu.

Milli Takımımız, elbette maçın favorisi değil, ama “galibiyet” Ay – Yıldıza yakışacak. Zira “bu takım”, dünyada “her rakibi yenebilir” yeter ki, “hakemler tarafsız ve de 90 dakikalarda biraz da şansımız” olmalı!