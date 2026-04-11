Tarih yazan kadınlarımız!

Kadın sporcularımız “Avrupa şampiyonluğuna imza atıp” tarih yazarak dünyaya “Salon sporlarında biz de varız” dediler.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kadınlar voleybolunda Avrupa’nın iki numaralı organizasyonu CEV Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı ve “voleybolda ‘ilk defa’ Avrupa’da şampiyonluk kupasını kulüp müzesine götürme başarısını” elde etti.

Sarı kırmızılılar hem de “İtalyan hocaları” Alberto Bigarelli’nin yönetiminde, “İtalyan” Reale Mutua Fenera ekibini final serisinde “3-2 kazandığı” ilk maçın rövanşında da 3-1 yendi.

Avrupa’nın iki numaralı organizasyonu CEV Kupası’nda 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı kırmızılı kadın voleybolcular, CEV Challenge Kupası’nda 2009-2010 sezonunda üçüncü, CEV Kupası’nda da 2011-2012 / 2015-2016 / 2020-2021 sezonlarında ikinci olmuştu.

ÇBK Mersin de FIBA Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Yunanistan’ın Athinaikos Qualco ekibine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla üstünlük kurarak tarihinde ilk defa şampiyon oldu...

Galatasaray farkı…

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı’nın CEV Kupası şampiyonu olması ile “Galatasaray Kulübü, futbol, basketbol ve voleybolda Avrupa’da kupa kazanan ilk ve tek Türk takımı olarak” tarihe geçti.

Futbolda 2000 yılında UEFA Kupası ile “Real Madrid’i yenerek UEFA Süper Kupasını müzesine götüren sarı kırmızılılar, erkek basketbolunda da 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası’nı kazanmıştı.

Kadın basketbolunda ise Avrupa Ligi’ni 2013-2014’te kazanan Galatasaray, Avrupa Kupası’nda da 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarında “şampiyonluk kupasını” kaldırmıştı.

“Büyüklük” sorumluluğu!..

Futbol, basketbol, voleybol üçlüsünde “Edirne’den ötede de ‘kupalara el atan’ Galatasaray” büyük kulüplerimizin hepsine örnek olmalı…

Dahası, “büyüklük” sadece “futbolda kalmamalı”, sporun “atletizmden güreşe ana dallarından bazılarına da el atılmalı, ‘camia ve taraftarı coşturacak, mutlu edecek’ Avrupa başarıları” da kulüp tarihlerine yazdırılmalı…

Şaka

Okan Buruk, “şampiyonluk yarışını etkileyecek” Göztepe maçının ardından gazetecilere açıklama yaparken “Öncelikle çok önemli bir galibiyet oldu voleybolda. Bunu da kazanan kadın voleybol takımımızı kutluyorum. İlk maçı seyretmiştim. Onlar için çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa’da kupa kazanmak için vardır. Futbolda, basketbolda, voleybolda başardık” dedi.

Alkışlar!..

NOT: Sözlük der ki: “Okan, Türkçe kökenli bir erkek ismi olup temel olarak ‘anlayışlı, kavrayışlı, zeki’ ve ‘bilge’ anlamlarına gelir. Ayrıca ‘hatırlayan, akılda tutan’ ve ‘temiz yürekli yiğit’ manalarını da taşır. Türk kültüründe zekâ ve sağduyuyu temsil eden, popüler bir isimdir.”

