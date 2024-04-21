5 haneli rakamlara…

Enflasyonla mücadele temelinde yürütülen ekonomi politikalarıyla birlikte; kurlarda stabilizasyon, ülkeye döviz girişi, büyüme, istihdam, cari denge ve bütçe gibi makroekonomik göstergelerde olumlu ilerlemeler kaydediliyor. Cari açıkta yıllık bazda 30 milyar dolar sınırına doğru bir gerileme yaşanıyor ki; bu, geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya bir düşüşe işaret ediyor. Cari açığın azalması demek, daha az döviz ihtiyacı ve kurlar üzerinde daha az baskı demek.

Tabii akıllara büyüme geliyor. Cari açık geriledikçe, daha az üretim ve tüketimle birlikte acaba büyüme de geriler mi? IMF ve Dünya Bankasının son tahminleri, Türkiye’nin bu yıl yüzde 3,1 büyüyeceği yönünde. TCMB tarafından geçen hafta açıklanan nisan ayı beklenti anketinde de büyüme tahminleri yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşiyor. Sıkı para politikası ve enflasyonda yüzde 36-42 hedefi dikkate alınırsa, bu oranlarda büyümenin dile getirilmesi ve gerçekleşmesi gayet iyi kabul edilebilir.

Bütçe gelirleri için vergi tahsilatları tarafında önemli çalışmaların yapıldığını izliyoruz. İşsizlik oranında da gerilemenin devam ettiğini ve yaklaşan yaz sezonuyla birlikte tarım, turizm ve hizmet sektörleri başta olmak üzere, mevsimsel etkilerle de istihdamın arttığını görebileceğiz.

Makroekonomik görünümdeki bu olumlu hava, ülke risk primini 300 seviyelerine kadar düşürdü. Şubat ayı cari işlemler hesabı alt detaylarına bakıldığında; hisse senedi, DİBS, tahvil ihraçları ve mevduat gibi kanallardan gerçekleşen yabancı portföy girişi 4 milyar 415 milyon dolar gibi oldukça iyi bir seviyede gerçekleşti. Benzer eğilim mart ayında da devam ediyor.

İçeride makro tarafta bunlar yaşanırken; Orta Doğu’da yükselen gerilim ve ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerinin sonbahara kayması, indirim beklentilerinin de 2 adede düşmesi, küresel anlamda takip edilmesi gereken önemli başlıklar. Çin’de büyümenin beklentileri aştığını ve Avrupa’da da hazirandan itibaren faiz indirimlerinin büyük ihtimalle başlayacağını ekleyerek; piyasalara dönelim…

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bayram öncesinde 9.450 direncini aşarak aslında yeni bir yolculuğa çıktığının sinyallerini vermişti. 9.849’dan dönen ve cuma günü 9.420’ye kadar gerileyen endeksin, bu seviyeden hızlıca yukarı yönelmesi güven verdi.

Mayıs, haziran ve temmuz ayları; S&P ve Moody’s’ten not artışları, gri listeden çıkış, turizm kaynaklı döviz girişleri gibi beklentileri barındırıyor. Yazılan hikâye makro hikâye olunca, banka ve holdinglerde pozitif ayrışma dikkat çekiyor. Şöyle ki;

-Borsa endeksi yılbaşından itibaren yüzde 29,41 oranında yükseliş gerçekleştirmiş.

-Aynı dönemde BİST30 kapsamında yer alan Akbank, Yapı Kredi Bankası, Ford Otosan, Koç Holding, Sabancı Holding, İş Bankası, TÜPRAŞ ve Garanti Bankası hisseleri; yüzde 79 ile yüzde 41 arasında değişen oranlarda yükselerek endeksin üzerinde getiri sağlamış.

-Gübre Fabrikaları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Şişecam, Oyak Çimento, SASA Polyester ve PETKİM gibi hisseler, 2024 başından itibaren yüzde 10 ve altında getiride kalmış.

-HEKTAŞ ise fiyatı gerileyen hisse olarak dikkat çekiyor.

Yılın ilk 3 aylık döneminde TÜFE’nin yüzde 15 olduğunu hatırlarsak, reel getiri anlamında tablo ortaya çıkıyor. Sıkı para politikası ve büyüme ikileminde; sınai-sanayi sektör hisselerinin performansının geride kaldığı görülüyor.

Endekse dönersek… 9.450 üzerinde kalıcılığın teyit edilmesi ve 9.850 direncinin de aşılması hâlinde, döviz bazında 312 dolar direncine de işaret eden 10.150 seviyesine doğru hareketlilik destek bulabilir. Böylece endeks 5 haneli rakamlara da merhaba diyebilir.

10.000 TL GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Önümüzdeki haftanın önemli gündem maddesi, TCMB’nin faiz toplantısı olacak. Politika faiz oranında bir artış beklenmese de, verilecek mesajlar piyasaların odak noktasında olacak.

ALTIN (Gram) ..........................10.221 TL

MEVDUAT (TL) .........................10.112 TL

DOLAR.................................... 10.046 TL

BORSA (BİST100) ....................9.877 TL

Not: 12.04.2024 / 19.04.2024

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER (BİST100)

HİSSE ...............SON............... DEĞİŞİM

AKFYE ...............26,66 ............... %17,24

KCAER ...............59,85 .............. %14,44

AKBNK ..............62,50 ...............%10,23

GWIND ...............27,54 ................. %8,17

KONYA .......11.850,00 ................%6,66

TTKOM ...............39,16 .................%5,67

GARAN ..............78,70 ................%5,50

TKFEN .............. 44,94 .................%4,71

CWENE ............305,25 ................%4,54

CANTE .................19,13 .................%3,57

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER (BİST100)

HİSSE ...............SON ...............DEĞİŞİM

EKGYO .................8,96 ..............%-16,65

ALARK ..............119,20 ..............%-15,76

HALKB ............... 14,58..............%-12,38

ALFAS ............... 92,60 ...............%-11,73

REEDR ............... 43,22 ...............%-11,65

SOKM .................57,25 ..............%-10,55

BRYAT .........3.340,00 ...............%-8,98

ISGYO ................ 15,04 ...............%-8,24

YEOTK ............204,80 ................. %-8,2

IPEKE .................39,30 ................%-7,92

PİYASALARDA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Türkiye’de cari açık şubatta 3,27 milyar dolar oldu. Yıllık cari açık 31,8 milyar dolara geriledi.

Türkiye’de konut satışları martta 105 bin 394 adet oldu. Bunun 12 bin 880 adedi kredili satış.

Türkiye’de işsizlik oranı şubatta 0,3 puan azalarak %8,7 oldu. İşsiz sayısı; 3 milyon 78 bin kişi.

TCMB Nisan Ayı Beklenti Anketine göre 12 ay sonra TÜFE; %35,17 olarak tahmin ediliyor.

ABD’de Perakende Satışlar martta %0,7 artarak 709,6 milyar dolar oldu. (Beklenti: %0,4)

Çin ekonomisi ilk çeyrekte beklentiyi aşarak, geçen yılın aynı dönemine göre %5,3 büyüdü.

PİYASALARDA GELECEK HAFTA NE OLACAK?

22 Nisan Pazartesi

Türkiye/Tüketici Güveni (Nisan)

ABD/Üretim-Hizmet PMI (Nisan)

Türkiye/Konut Fiyatları (Mart)Türkiye/Kapasite Kullanımı

Türkiye/TCMB Faiz KararıABD/GSYİH (1. Çeyrek-Öncü)

ABD/Çekirdek Enfl asyon (Mart)Japonya/Faiz Kararı