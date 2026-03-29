Orta Doğu’daki savaşta 1 ay geride kalırken; muhtemel bir ateşkes için öne sürülen şartlara karşılık çatışmalar da devam ediyor. Piyasaların odak noktası Hürmüz Boğazı hâlâ kapalı. Mart öncesinde Boğaz’dan geçen son gemiler de varış noktalarına ulaşıyor. Geriden yeni gemiler gelmiyor. Petrolde arz sıkıntısının, mevcut şartların devamı hâlinde nisanda daha belirgin olabileceği ifade ediliyor. Bu tablo, petrolün varil fiyatının 112,50 dolardan geçen haftayı tamamlamasında etkili oldu.

Piyasanın pozitife dönmesi için şartlar belli; çatışmaların sona ermesi, Hürmüz Boğazı’nın açılması ve petrol başta olmak üzere emtia ticaretinin hızla normale dönmesi… Bunlara yönelik bir işaret morallerin yükselmesini destekleyecek. Ancak 60 dolarlık petrol fiyatı beklentisi artık kalmadı. Dolayısıyla piyasa en kötüyü görmek ve ardından buna göre yeni fiyatlamayı yapmak istiyor.

İç piyasalarda bakıldığında, döviz kurlarında stabil görünüm devam ediyor. 27 Şubat haftasında 210,26 milyar dolar olan TCMB’nin toplam rezervleri ise 20 Mart haftasında 177,50 milyar dolara geriledi. Savaşın ilk 3 haftalık döneminde küresel piyasalarda son yılların en sert dalgalanmaları yaşanırken, kuvvetli rezerv tamponu ile iç piyasanın dengeleri korunuyor.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi savaş öncesinde şubat ayını 13.718 puandan tamamlamıştı. Geçen hafta 12.698’den kapanış gerçekleşti. Martta endekste %-7,43 oranında gerileme yaşandı. Bu ay en düşük 12.433 test edilirken; son kapanış bu seviyeye daha yakın gerçekleşti. Petroldeki artışın makroekonomik dengeler üzerindeki muhtemel yansımaları sebebiyle borsa da 12.400-13.400 bandında defansa çekildi. Kısa vadede ve teknik olarak bu banda destek-direnç noktaları olarak dikkat çekiliyor.

3 Nisan’da açıklanacak mart ayı enflasyon verisi ve 22 Nisan’daki TCMB faiz kararı, gelecek ayın ajandasında 2 önemli başlık olarak öne çıkıyor.

Borsa defansta bekliyor!

Ömer Faruk Bingöl'ün önceki yazıları...