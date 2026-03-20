Keşke kadın hakem, her şeyi çözse!

Bir buçuk yıl boyunca kadın hakem ve kadın gözlemcilerin burnundan fitil fitil getir, Süper Lig'de 22 yıl aradan sonra "kadın hakeme maç verdik!" de...

Çok yakında kadın hakeme derbi verileceğini söyleyenler de var!

Doğrudur; TFF Başkanı'nın bu konuda bir düşüncesi ve arzusu vardı!

Kadın hakem ligde düdük çaldı, haydi derbi de yönetti diyelim!

1) Futbolumuzun marka değeri yükselecek mi?

2) Ligden çekilen, kepenk indiren, batan kulüplerimiz olmayacak mı?

3) TFF yayın ihalesinde masaya daha mı güçlü oturacak?

4) Dünya rekoru kıran -45, -51 puanlı takımlarımız olmayacak mı?

5) Maçlarımız saatinde, dakikasında başlayabilecek mi?

6) Hakemlere, VAR'a, MHK'ya, operatörlere olan güven artacak mı?

7) Gözlemciler, objektif değerlendirmeler yapabilecek mi?

8) Erkek hakemlerin performansı artacak mı?

9) Bahisten PFDK'ya sevk edilmeyenler de, edilecek mi?

10) Sevk maddeleri ve çıkan cezalar tutarlı olacak mı?

Cesur hakemi ne kadar özlemişiz!

FIFA kokartlı kadın hakemimiz Asen Albayrak, Göztepe-Alanyaspor maçını yönetti. Eksikleri yok muydu, vardı.

Göztepe'ye verdiği penaltı olmadı!

Alanya'nın frikikten kazandığı golden önce faul yoktu.

Ama memleket; cesur ve kararlı hakeme o kadar hasret kalmış ki…

İlk maçı olmasına rağmen...

1) Sahada dik durması ve oyuncular karşısında ezilmemesi.

2) VAR'a karşı tutumu, "kararımda kalıyorum" demesi.

Bir anda herkesin takdirini topladı. Hataları olsa da duruşu her şeyin önüne geçti.

115 gün cezadan sonra üst üste iki maç!

Bu ve buna benzer çok örnek var!

Üstü çizilmiş bir hakem, bir bakıyorsunuz en kritik maçta.

VAR kadrosunun en eski ve en tecrübeli hakemi Erkan Engin.

13. haftadaki Beşiktaş-Samsunspor maçından sonra Süper Lig'in yüzünü göremedi. Tam, 115 gün, 13 lig haftası geçti.

MHK, bir anda hatırladı. Geçen hafta G.Birliği-Beşiktaş maçıyla Süper Lig'e döndü. Üstelik yine bir Beşiktaş maçı ile.

İki gün sonra da F.Bahçe-Gaziantep FK maçı...

Süper Lig için yetersiz gördüğün hakeme 48 saat ara ile bir Beşiktaş, bir F.Bahçe maçı vermek…

Bu bir sıkışıklığın, plan ve programsızlığın eseridir.

Müthiş bir iletişim stratejisi!

Ligdeki son F.Bahçe-Gaziantep maçının hakemi, çok geç açıklandı.

Belli ki; "hakemi tayin edenlerin" memlekete bir sürprizleri olacaktı!

İlk 26 haftada hiç F.Bahçe maçına verilmemiş...

Önceki sezon da en son F.Bahçe maçını 12. haftada yönetmiş...

Yani 52 lig haftasında F.Bahçe maçı alamamış…

O yüzden, "Kadir Sağlam'ı mümkün olduğu kadar geç açıklayalım" demişler!

Müthiş bir strateji! Yıllarca düşünülse kimsenin aklına bu taktik gelmezdi!

Bu arada F.Bahçe yönetimine de; "Ali Şansalan, Alper Akarsu, Atilla Karaoğlan için size dört hafta dinlendireceğiz demiştik ama Kadir Sağlam'a da maç veririz!" denmiş oldu.

Sarı kart olduğunu kim üfledi?

Eyüpspor-Trabzonspor maçında sarı kart gören Oulai, G.Saray maçı öncesi cezalı duruma düştü. Bu sarı kartı eleştirenler oldu.

Oğuzhan Çakır, Oulai'ye gösterdiği sarı kart doğru! Tartışılacak tarafı yok! Oyuncunun eli rakibinin yüzünü arayıp buluyor. Kontrolsüz bir müdahalesi var.

Ancak şunu göz ardı edemeyiz; çok geç avantaj işareti yaptı. Oyun durduktan sonra kart göstermek gibi bir niyeti ve beden dili yoktu. Aradan belli bir süre geçtikten sonra birdenbire koşarak Oulai'nin yanına geldi, sarı kartını gösterdi.

Bu yardım; yardımcı hakemlerden ya da 4. hakemden gelmiş olsa, daha maç oynanırken gelirdi. Belli ki; VAR'dan üflendi.

Esas eleştirilecek taraf bu. Trabzonspor tarafı, bunu eleştiri konusu yapsa, daha çok kabul görürdü.