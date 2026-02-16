Ramazân ayının önemi

Bu ay, Kur’ân-ı kerîmin inmeye başladığı aydır. Hatm-i şerîflerin yapıldığı, mukâbelelerin okunduğu bir aydır, ölülerin de sevindirildiği bir aydır.

1- Bu seneki Ramazân ayı (01 Ramazan 1447), takvîmlere göre, inşâallah 19 Şubat 2026 Perşembe günü (yani 2 gün sonra) başlayacak; 19 Mart 2026 Perşembe günü ise (29 Ramazan 1447) bitecek ve 20 Mart 2026 Cuma günü de (01 Şevvâl 1447) Ramazân Bayramı başlayacaktır.

2- Cuma günü seyyidül-eyyâm (günlerin efendisi), Kadir gecesi efdalül-leyâlî (gecelerin en faziletlisi) olduğu gibi, Ramazân ayı da sultânüş-şühûr (ayların sultânı)dır.

3- Ramazân ayı, Kur’ân-ı kerîm ayıdır; bu ay, Kur’ân-ı kerîmin inmeye başladığı aydır. Hatm-i şerîflerin yapıldığı, mukâbelelerin okunduğu bir aydır, ölülerin de sevindirildiği bir aydır.

4- Ramazân ayı, oruç ayıdır; oruç, hicretten 18 ay sonra farz kılınmıştır:

5- Bu ay, Terâvîh namazının kılındığı bir aydır; birçok İslâm memleketinde olduğu gibi, güzel yurdumuzda da, bazı câmilerde hatimle Terâvîh namazı kılınmaktadır. Vitir namazı da, bu ayda cemâatle kılınır.

6- Ramazân ayı, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesinin bulunduğu bir aydır.

7- Ramazân ayı, günâhların yandığı, yok olduğu bir aydır. Zâten “Ramazân” yanmak demektir. Yapılan tevbe ve istiğfârlarla, tutulan oruçlarla günâhlar affolur.

“Kim, Ramazân orucunun farziyyetine inanarak ve sevâbını da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutarsa, geçmiş günâhları affolur.” (Buhârî)

Oruçla ilgili bir hadîs-i kudsî vardır: [Küllü ameli’bn-i Âdeme lehû illes-sıyâm…] şeklinde başlamaktadır. Orada, “Âdemoğlunun her ameli kendisi içindir; ancak oruç müstesnâ; o, benim içindir ve onun karşılığını da ben veririm. Çünkü yemesini, içmesini ve şehevî arzûlarını benim için terk etmektedir” buyurulmaktadır.

8- Ramazân ayı, merhamet, sabır, ikrâm, ihsân (iyilik yapma) duygularının coştuğu bir aydır. Bu ay, fakîr-fukarâ, garip-gurabânın karınlarının doyduğu, muhtaçların yüzlerinin güldüğü bir aydır. Bolca iftârların verildiği, kumanyaların ve gıdâ kolilerinin dağıtıldığı, sâir iyiliklerin yapıldığı bir aydır.

9- Bu ay, sadaka-i fıtırların verildiği bir aydır. Birçok kimse de, zekâtlarını bu aya denk getiriyor.

10- Bu ayda yapılan nâfilelere, başka aylarda yapılan farzların sevâbı kadar sevâb verilir; bu aydaki bir farza da başka aylardaki 70 farz sevâbı verilir. [Selmân-ı Fârisî hazretlerinin rivâyet ettiği uzun bir hadîs-i şerifte bu husûs zikredilmiştir.]

11- Bu ay, hadîs-i şerîfte zikredildiği gibi, bolca istiğfâr ve kelime-i şehâdetin okunduğu, Cennet’in istenip Cehennem’den sığınıldığı bir aydır.

12- Bu ayda; dargınlar, küskünler, kırgınlar barışmaktadırlar.

13- Bu ay, şeytânların zincirlere vuruldukları bir aydır.

14- Bu ay, hakkında Peygamber Efendimizin: “...Bu ay, öyle bir aydır ki, ilk günleri (ilk 10 gün) rahmet, ortası (ortadaki 10 gün) afv ve mağfiret ve sonu (son 10 gün) Cehennemden âzâd olmaktır...” buyurduğu bir aydır.

