Bir kitabın önemi...

“İşte bir kitabın önemini, onun insanlara ve bana yaşattığı mutluluğu bilmenizi istedim...”

Zeki Hocamın hatırasını anlatmaya bugün de devam ediyorum...

Muhtemelen okuluna da gidememişti. Çünkü ona kitabı verdiğim andan itibaren bir saate yakın zaman geçmişti...

Aradan iki ay geçmiş yine bir cuma günü komşu ilçedeki Merkez Camii'ne gittim. Namaz sonrası kitap dağıtmaya başladığımda orta yaşlı bir adam yanıma geldi. Kitabı eline alıp inceledikten sonra bana “Emekli öğretmen misiniz? diye sordu. “Evet emekli öğretmenim” deyince "size yardım edeyim” diyerek benimle beraber kitap dağıtmaya başladı.

Sonrasında bana “Adım Hasan. Müsaitseniz bize gidelim hocam. Sizin gibi bir misafiri ağırlamak isterim” diyerek evine davet etti.

Birlikte ilçenin girişindeki açık mavi boyalı, üç katlı bir eve gittik. Evde sohbet ederken, beni yakından tanımak istediğini söyleyerek, nerede yaşadığımı, ne zaman emekli olduğumu ve neden bu şekilde kitap dağıttığımı merak ettiğini söyledi. Onun tüm merakını cevapladığımda rahatlamıştı...

Sonra da “Kızım sizden bahsetti. Emekli öğretmen olduğunuzu ve cuma günleri camilere kitap dağıtmaya gittiğinizi söyledi. Bugün o camiye sizi bulmak ve tanışmak ümidiyle geldim. Emin olmak için de eve davet ettim” dedi…

Yemek ikram ettiler, kahve esnasında kızına seslendi: “Kızım, bu beyefendiyi daha önce gördün mü?" diye sordu. Öğrenci tebessüm ederek "Evet baba, iki ay önce otobüs durağında bana Namaz Kitabı hediye etmişti" dedi!...

Şaşırmıştım ki “Kitabı hemen okumaya başladım; beni öyle sardı ki, zamanın nasıl geçtiğini fark edemedim" deyince onun “duraktaki kız” olduğunu hatırladım…

Hasan Bey “Hocam sizin verdiğiniz o kitap, önce çocuğumun, sonra da bizlerin ailece beş vakit namaz kılmamıza vesile oldu. Allah sizden razı olsun, eğer siz o kitabı vermeseydiniz, bu güzel bilgilerden Ehl-i sünnet itikadından, namaz kılmanın öneminden kim bilir nasıl ne zaman haberdar olacaktık? Olabilecek miydik? Bu bakımdan ailecek size çok teşekkür ediyorum” dedi.

Zeki Hocam “İşte bir kitabın önemini, onun insanlara ve bana yaşattığı mutluluğu bilmenizi istedim. İnşallah bu mutluluğu ahirette de yaşarız” diyerek hatırasını tamamladı.

Ender Kandeniz (Madenci)

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