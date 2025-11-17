Türkiye Gazetesi E-Gazete
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM BİZİM SAYFA RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazete 03:10
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Bir lokma ekmek

Ünal Bolat
Ünal Bolat unal.bolat@tg.com.tr
Özetle Dinle
Kaydet
Köşe Yazıları 2 saat önce

Türkiye Gazetesi
Bir lokma ekmek
0:00 0:00
1x
a- | +A

“Çocuk döneri alır almaz iştahla saldırdı ama babası daha bir lokma yutmadan yetişti...”

Özel eğitim sınıfında öğretmenlik yaptığım yıllarda çok ilginç hastalık türleriyle karşılaştım. Bir gün yeni bir öğrencim gelmişti. Anne ve babasıyla sınıfımıza geldiler.

Öğrenciye baktığınızda gözle görülür hiçbir kusur göremiyorsunuz. Sınıfın hemen hemen en uzun boylusu durumuna geçti. Sağlıklı on iki yaşlarında bir erkek çocuğu.

Anne ve babanın iletişim bilgilerini alırken sordum:

-Çocuğunuzun dıştan bakıldığında hiçbir kusuru görülmüyor, niçin bu sınıfı tercih ettiniz? Anne ve baba birbirlerine baktılar, baba konuşmaya başladı.

“Dışarıdan baktığınızda öyledir ama konuşmaya başladığında, yazdırmaya ya da okutmaya başladığınızda hiç de öyle yaşını göremezsiniz” dedi.

Biz konuşurken zil çaldı. Okulun bahçesine çıktılar, okul bahçesindeki kantinin önüne gidip beklemeye başladı. Kantinci onu fark etti. Yeni olduğunu anladı. “Parası yok, fakir” diye düşünerek ona da ekmek içi döner vermek istedi.

Bunu gören baba öyle bir fırladı ki inanamadım. Annesi ile biz penceren olanları görüyorduk. Çocuk döneri alır almaz öyle bir iştahla saldırdı ama babası daha o lokmasını yutmadan yetişti. Elindeki döneri aldı ama çocuk ağzındakini lokmayı yutmuştu. Adam kantinciyle konuştu, çocuğunda elinden tutarak tekrar sınıfa geldiler.

Oğlunun özel bir rahatsızlığı olduğunu ve nişaştalı birçok gıdanın dokunduğunu söyleyip "Tepkimi mazur görün” dedi. Bahsettiği rahatsızlığı ilk defa duyuyordum. Oğluyla yaşadıklarını anlattı. Meğer bu çocukların özel sağlık durumu varmış. Günümüzde bu rahatsızlığı olan çocukların anneleri dernek bile kurmuşlar.

Ben bu öğrencimizi bir yıl okuttum. Bir an bile yanından ayrılmadan bir yıl geçirdik. Bahçede beraber dolaşırdık. Onun yanında diğer öğrencilerim de bildiği için bir şey yemiyorlardı. Ben de her ihtimale karşı takip ediyordum. Çünkü sırtınızı dönseniz yanındaki ya da arkadaki arkadaşının bir lokma bile olsa simidini, dönerini, tostunu saldırırcasına istiyordu. Çünkü canı istiyordu.

Bu öğrencimi tanıdıktan sonra kendisine “şunu da ye yavrum, bunu yer misin evladım?” diyen annelerine mızmızlanan ve memnuniyetsiz olan nice çocukları düşündüm. Kıymet bilmek ne müthiş bir şeymiş. Allah cümle çocuklarımıza şifa versin.

Ramazan Günhan-Bursa

Ünal Bolat'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Tesla, Togg, BYD... Eski markaların korkulu rüyası yeni nesil oldu
Tesla, Togg, BYD... Eski markaların korkulu rüyası yeni nesil oldu
Kaydet
SUV fırtınası sedanları vurdu! Egea ve Megane için yolun sonu göründü
SUV fırtınası sedanları vurdu! Egea ve Megane için yolun sonu göründü
Kaydet
Avrupa’nın kalbine Türk estetiği damgası! 'Türk Sanatı Platformu' Paris’te hayata geçirildi
Avrupa’nın kalbine Türk estetiği damgası! 'Türk Sanatı Platformu' Paris’te hayata geçirildi
Kaydet