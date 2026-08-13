Buyurun bana mı baktınız?

“Sadece şu tatlı konuşmanızı dinlemek için sözünüzü kesmedim. Kusura bakmayın”

Bir cumartesi günü Mehmet Abi ile birlikte Bahçeşehir Mobilyacılar Sitesi'nde gazete abone çalışmasına çıkmıştık. Sabah saatlerinde çalışmalarımıza başladık.

Saat 10.30 civarında bir dükkâna girdik. İçeride kimseyi göremeyince çıkmak üzereydik ki, dükkânın karşısındaki ağaçların altında oturan bir beyefendi bize seslendi:

"Bana mı baktınız?"

Yanına gidip selam verdik. Kendimizi tanıttıktan sonra:

"Efendim, Türkiye gazetesinden geliyoruz. Gazetemiz 55 yıldır yayın hayatına devam ediyor. Bir sloganımız var: 'Huzur Veren Gazete.' İşte bu huzuru sizlerle paylaşmaya geldik.

Gazetemiz, diğer gazeteler gibi bayilerde de satılıyor. Ancak 55 yıldır yüz binlerce gazetemizi dağıtım görevlilerimiz vasıtasıyla Türkiye'nin dört bir yanında her sabah abonelerimizin evlerine ve iş yerlerine ulaştırıyoruz.

Gazetemizde haber, ekonomi, sağlık, spor, kültür ve köşe yazıları bulunuyor. Fakat bizi diğer gazetelerden ayıran en önemli bölüm 'Bizim Sayfa'dır."

Bu bölümü de ayrıntılı şekilde anlattıktan sonra;

"Komşularınıza bıraktığımız gibi size de her sabah gazetemizi ulaştırmak isteriz. Geliş maksadımız budur. Bizi kırmazsanız çok seviniriz" dedik ve cevabını beklemeye başladık.

Bize tebessüm ederek Mehmet Abiye de dükkânından Türkiye gazetesini aldırıp bize göstererek:

"Bana zaten gazeteniz geliyor ve severek okuyorum. Sadece şu tatlı konuşmanızı dinlemek için sözünüzü kesmedim. Kusura bakmayın” dedi.

Doğrusu hiç beklemediğimiz bu cevap bizi hem şaşırttı hem de çok sevindirdi. Bir süre daha sohbet ettikten sonra müsaade isteyip ayrıldık.

Birkaç dükkân sonra dışarıya masa ve sandalyeler koymuş küçük bir büfeye geldik. Mehmet Abi,

"Sen otur, ben iki çay söyleyeyim" dedi.

Biraz sonra yaklaşık kırk yaşlarında olduğunu tahmin ettiğimiz ve daha sonra işletme sahibi olduğunu öğrendiğimiz Yüksel Bey çaylarımızı getirdi. Tam içeriye döneceği sırada Mehmet Abi kendisini durdurdu:

"Biz Türkiye gazetesinden geliyoruz" diyerek elindeki ilmihali uzattı:

"Size küçük bir hediyemiz olsun."

Yüksel Bey hiç beklemediğimiz bir cevap verdi:

"Ben aykırı biriyim alamam." DEVAMI YARIN

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