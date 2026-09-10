“Yapabilecek bir şey varsa iki eli darda da olsa yardıma koşardı, çok merhametliydi.”

Görümcemden dinlediğim hatırama bugün de devam ediyorum...

Görümcem anlatmaya devam ediyordu:

Sonra Mehmet saatine baktı: "Namaza bir saat kalmış uyumayalım bekleyelim” dedi.

"Demek ki seher vaktiydi. Biraz sohbet ettik namaz vakti girdi, kalktık beraber namazımızı eda ettik. Dua falan derken Mehmet hava almak için balkona çıktı.

"Aaa karlar erimiş Yıldız" diye seslendi. Birkaç dakika sonra içeri girdi. Ben de kendisine şaşkın şaşkın dedim ki:

“Nasıl yani erimiş, daha gün ağarmadı ki? Güneş bile doğmadı ki?”

İnanamadım ben de çıktım baktım gerçekten zerre kadar kar yoktu. Şaşırdık birlikte bu nasıl olurdu ki? Geri içeri girdik.

Sabah oldu, gün ağardı, biz tekrar balkona çıktık her taraf toz toprak içindeydi. Çünkü bir haftadır yol çalışması vardı. Ağaçların yaprakları toz içinde, Rümeysa'nın arabasının üstü bir karış tozdu. Evet dünden devreden gerçek görüntü buydu. İçim bir hoş oldu gözlerim doldu. Dedim ki "bak Mehmet Hamiyet Allahü teâlânın ne kadar sevgili bir kuluymuş ki bu gece onun mezarına rahmet yağdı" dedim.

Görümcemi dinledikten sonra dedim ki:

"Sen onunun kabre verildiği günün gecesinde bunu yaşadın gördün. Sana bir şey soracağım. Bu yıllarca komşuluk ettiğin ve de sırdaşın olan komşun Hamiyet'i biraz anlatır mısın? En iyi tanıyan sensin, onda seni cezbeden nasıl bir karakter vardı?"

Görümcem başladı ağlamaya... Aldığım cevap şu oldu:

-Hamiyet çok iyi niyetli, yardımsever biriydi. Başkalarının sıkıntılarıyla dertlenirdi. Bir araya geldiğimiz de;

"Yıldız Yenge sabaha kadar uyumadım falancanın şu sıkıntısı veya derdi varmış, ben ona nasıl yardım edebilirim?” der çözüm yolları arardı. Yapabilecek bir şey varsa iki eli darda da olsa işini bırakır yardıma koşardı, çok merhametliydi. Kolay kolay kızmaz hâlden anlardı. Vefatına az bir zaman kalmıştı; ziyaretine gittim. Ağrılarından uyuyamadığı o gecelerde aklına gelen herkese dua ettiğini söylemişti. Evet Hamiyet koca yürekli mümin saliha bir kadındı. Allahü teâlâ gani gani rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Ruhuna bir Fatiha gönderirseniz sevinirim...

Gül Tekin-Muş

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