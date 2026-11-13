Yaptıklarımı kimse görmeyince...

“Yaşlılar gibi olgun düşünen gençlere, gençler gibi neşeli olan yaşlılara hayranımdır...”

Doktor, hastasını sabırla dinledikten sonra bazı tavsiyelerde bulunmak ister ve "Pilav yeme, ekmek yeme" diye söze girince hasta;

"Ne diyorsun doktor sen? Ben pilavı bile ekmeksiz yiyemem" der. Öyle deyince doktor gülümser:

“O zaman senin işin kolay..."

Bu fıkradan yola çıkarak diyebiliriz ki yaşamak için güçlü olmak, güçlü olmak için de sabırlı olmak lâzımdır. Çoğumuzun çektiği sıkıntıda temel hata beklemek değil, sabırsızlıktır. Gerçek iyimser kimse, problemlerin farkındadır ama çözümleri de bilir. Zorlukları görür fakat zorlukların üstesinden gelineceğine de inanır. Şikâyet etmek için sebebi olsa bile gülümsemeyi tercih eder.

Çiçero: "Ben her zaman yaşlılar gibi olgun düşünen gençlere, gençler gibi neşeli olan yaşlılara hayranımdır. Neşeli olanlar hiçbir zaman yaşlanmazlar. Gençlik bir hayat devresi değil, bir akıl hâlidir. İşin esası, heyecanı muhafaza etmektir. Zaten fazla yaşamakla insan yaşlanmaz. Yeter ki idealler devam etsin" demiştir.

Bu düşüncelerimi destekler nitelikte gördüğüm bir hatıramı paylaşmak istiyorum buradan.

Hanımefendi ile sağlık ocağında muayene olmak için sıramızın gelmesini beklerken genç bir hanım yanıma geldi ve bana dedi ki:

"Beni tanıdın mı?"

Hanımın yanında böyle bir soru hayli can sıkıcıydı aslında. Kendisini tanıyamadığımı söyledim. O ise sözlerine devam ederek "Biz bağ komşusuyuz” dedi. Sen üç yaşındayken ben senden birkaç yaş daha büyüktüm. Kumla oynarken senin yüzüne bir avuç kum atmıştım.”

Bu defa gözümle ve çocukluğumla ilgili söylem olduğu için dikkatimi konuşmaya odakladım. Devam etti kadıncağız:

“Kum gözüne geldi. Yani iki gözüne de kum dolmuştu. Olayı gören de olmadı. Ben de bu yaptığımı kimseye söylemedim. Ama bu durum beni vicdanen rahatsız etmekteydi. Bir denk gelsek de söylesem diye düşünüyordum. Şimdi büyükşehirde kemoterapi alıyorum. Çocukluk işte, hakkını helal et" dedi. Benden helallik istemişti.

Beni yanıltan kemoterapinin insanı gençleştirdiği idi. Sonradan oğluna annesinin sağlık durumunu sorduğumda oğlu, annesinin kendisinin ısrarına rağmen kemoterapi almayı reddettiğini ve fazla yaşamadığını söyledi. Sağlık konusunda kararı hekimler verir elbette. Ben hakkımı helal ettim. Allah mekânını cennet eylesin.

Mustafa Ali Mahdum

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