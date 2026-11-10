"Onun da benzer yüzüğü vardı"

“İnşallah ben de kayınpederimin bu güzel hasletini kendime örnek almak istiyorum...”

Hatırama bugün de devam ediyorum... Babam, kendi çocukluğunda yaşayamadıklarını bize yaşatmamak için çok ihtimam gösterirdi. Hele de dinî bilgilerde... Allah’ın hikmeti, babam 1970 yılında Manisa’ya tayin olduğunda önceleri lojman olmadığı için şehir içinde bir kiralık eve taşınmıştık. İşte burada ailemizin hayatı değişmişti.

Komşumuz bir ailenin tavsiyesi ile yayın hayatına yeni başlayan şu anda elinizde tuttuğunuz Türkiye gazetesine abone olmuştuk. Önceleri Hakikat ismiyle çıkan bu gazete o yıllarda abonelere postayla geliyordu. Sonra bayilerde de satılmaya başlamıştı. Bir gazete deyip geçmeyin, evin havası tamamen değişmişti. Hepimiz seve seve okuyorduk. Türkiye gazetesinin ve komşu ziyaretlerinin etkisiyle kalbi çok yumuşamıştı.

Bir ramazan sonu çok büyük bir değişim yaşadı. Çölde susamış insan gibi, hasret kaldığı dinî bilgileri öğrenmek için çok kitap okuyordu. Samimiydi, öğrendiklerini itirazsız kabul ediyordu. Bildiği hâlde mazeretlere sığınanlara sitem ediyor “hadi ben bilmiyordum, insan bildiği hâlde Allah’ın emrine nasıl karşı gelir?” diyordu. Sadece haramlardan kaçınıp farzları yapmakla kalmıyor, öğrendiği her sünneti, müstehabı anında tatbik ediyordu.

Rahmetli babam ailesine düşkün, ahlakı dürüst, mert bir insandı. Özellikle kul hakkına çok riayet ederdi. Bana ömrümde hep oğlu olmanın iftiharını yaşatan dosdoğru bir adamdı.

Babamdan bahsetmeme vesile olan onun gümüş yüzüğünü taktığım ilk gün hanım da kendi babasından bahsetti. “Onun da buna benzer bir yüzüğü vardı. Yaşı ilerleyip unutkanlık hastalığı başlayınca abdestli olup olmadığını hatırlamak için yüzüğüne bakardı, yüzük sağ elinde ise abdestim var, sol elime takmışsam abdestim bozulmuştur der, oradan hatırlardı” dedi. İnşallah ben de onun bu güzel hasletini kendime örnek almak istiyorum.

Rahmetli kayınbabam da dini bütün salih bir Müslümandı. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür sözünün gerçekliğini ben onda gördüm. İleri yaşında enerjisinin son demlerine kadar cemaatle namaza ve vaktini ibadet, taat ve zikirle ve Kur'ânı kerim ve ilmihal okumakla geçirdi...

Rabbim büyüklerimizin mekânlarını cennet eylesin. Bizlere de rızasına uygun bir ömür ve hayırlı akıbet nasip etsin. Âmin.

Elvan Küçük-İstanbul

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