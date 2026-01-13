Bilgi var gerçek yok!

Teknoloji çağında âdeta bir bilgi denizinde yüzüyoruz. Fakat bu bilgilerin hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu bilememek varlık içinde yokluğu yaşamak olsa gerek.

Doğru bilgiyi bulmak için çaba sarf etmeden sosyal medyada önümüze çıkan her şeye inanmak insan zihnine sandığımızdan daha fazla zarar veriyor.

Teknoloji öncesi, bilgiye ulaşmak zordu. Araştırma yapmak gerekiyordu. Günümüzde internette saniyeler içinde önümüze binlerce sonuç seriliyor. Ama hiçbir bilginin kıymeti bilinmiyor.

Ben size bilgiyi internetten araştırdığında genelde neler olacağını söyleyeyim. Karşısına kaynak sunulmamış binlerce bilgi çıkacak. Biz bugün kolayca bilgiye ulaşabildiğimizi zannediyoruz ancak bilmediğimiz şu ki artık bilgiye ulaşmak eskisinden daha zor. Çünkü bilgi çok ama gerçek bilgi hakikat yok! Bu "kontrolsüz özgürlük" bilgi kirliliğine sebep oluyor.

Bilgi kirliliği teknoloji çağıyla birlikte gelen bir yan etki ama bilgisiz kalmakta ısrar eden biziz!

Kanıtların yerini çoğunluğun düşündüğü, okumanın yerini sosyal medyada gördüğümüz herhangi bir gönderi, araştırmanın yerini ise instagramda "kaydırmak" alıyor.

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Artık ilkokul çocuklarının bile kendilerine ait akıllı telefonları var. Kasıtlı ya da bilmeden yanlış bilgi paylaşan kişiler her daim olacak ve bunlara maruz kalmamak neredeyse imkânsız. Benim sitemim, yanlış bilgi paylaşana değil araştırmayana, okumayana, sorgulamayana. İnsanın tabiatına aykırı davranana!

"Peki ne yapmalı?" dediğinizi duyar gibiyim. Bence her şeyden önce sorgulamalı, merak duygumuzu kaybetmemeye özen göstermemiz lazım. Kendimi de bunun içine katıyorum.

Yanlış doğrunun kılığına girmiş bu çağda. Zaman geçiyor, sorgulamamaktan daha kötüsü sorgulamayı bilmeyen nesiller yetişiyor.

Nefise Sıla Kurt

ŞİİR

Bırakış

Gezmedim,

Hiçbir bahar sevgiceğinin içinden,

Koparıp da

Gül-i Muhammedi'yi hiç koklamadım.

Sırf "ne yaşadı",

"Hangi yarasını buluruz" desinler diye,

Boğmadım kendimi.

Yüzmesini bilmediğim denizde.

Demek ki şımaracaktım...

Zorla kapatmıyordum gözlerimi.

Sesim yorgun.

Her an neresinden tutsam,

"Düşmem" dediğim bileğimden

İzlemekteydim insanları.

Zannım oydu ki;

Akarsa o bileklerden kan

Görmeyeceğim, kaybolacak,

Meçhule karışacak insan.

Yanılmanın kuralını bulmuş gibi

Ahlaksızca gösterdi:

Asıl tutunduğun yeri bıraktıktan sonra

Başlıyormuş hayat.

Mehmet Emin Gülicem

BİTKİLERİN DİLİ

Turpun faydaları

Turp hem düşük kalorilidir hem bol vitamin ve mineral deposudur. Antioksidan bir bitkidir. Bu bitkiden yola çıkarak halk arasında “turp gibiyim” diye söylerler. Turp içindeki C vitamini ile grip soğuk algınlığına ve öksürüğe karşı koruyucu özelliğe sahiptir. Bağışıklık sistemini destekler. Turptaki lifler ve içindeki su sayesinde bağırsak hareketlerine olumlu yansır kabızlığı gidermede etkilidir. Sindirim sistemini düzenlemede vazgeçilmez bir bitkidir. Turp mükemmel bir antioksidan bitkidir. Hücrelerdeki hasarı önlemeye yardımcı olur. Yaşlanmayı geciktirir, kalp damar sağlığına ve potasyum içeriğiyle kan basıncını dengelemeye yardım eder. Tansiyonu düşürmeye dahi yardımı olduğu belirtilir. Balgam söktürücü özelliğiyle karaciğere ve solunum yollarına çok iyi gelir. Özellikle siyah turp çok iyi bir karaciğer dostudur... Sağlığınız için doktorunuza danışınız.

