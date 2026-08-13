Büyüklerimiz “Dost seç” buyururken sadece arkadaş seçmekten bahsetmiyorlardı. Kalbin kime meylettiğine dikkat çekiyorlardı. Çünkü iyi bir dost insanı hayra yaklaştırır. Kötü dost ise insanı önce gaflete, sonra dünya sevgisine, sonra da pişmanlığa götürebilir.

Bir başka hâdise de güvenilir olmak üzerinedir. Hazret-i Ömer “radıyallahü anh”ın huzuruna, babalarını öldüren bir delikanlıyı getirdiler. Kısas gerekiyordu. Delikanlı hükme razı oldu; fakat yetim kardeşine ait emaneti teslim etmek için üç gün mühlet istedi. Kendisine kefil olarak Amr ibni Âs radıyallahü anh’ı gösterdi.

Üçüncü gün geldiğinde delikanlı ortada yoktu. Kefilin cezası verilecekti. Tam o anda delikanlı nefes nefese koşarak geldi. Hazret-i Ömer sordu:

“Gelmeyebilirdin. Nasılsa kefilin vardı. Niye geldin?”

Delikanlının cevabı çok büyüktü:

“Mümin verdiği sözden dönerse İslamiyet nerede kaldı?”

Amr ibni Âs radıyallahü anh da şu manada cevap verdi:

“Müslümanlar arasında güvenilir insan kalmadı mı dedirtelim?”

Bu mertlik karşısında öldürülen kişinin evlatları da haklarından vazgeçtiler. Biri, “Merhametli insan kalmadı dedirtir miyim?” dedi. Diğeri “Bu mertleri gördükten sonra kan davasında ısrar etmek bana ayıp geldi” dedi.

Bir insanın sözü sağlam olursa, merhamet de uyanır, güven de uyanır, affetmek de kolaylaşır.

Bugün belki hepimizin en çok muhtaç olduğu şey budur:

Güvenilir olmak. Sözünde durmak. Dostluğu menfaatle ölçmemek. Mümin kardeşini küçük görmemek. İyi insanlarla beraber olmaya çalışmak. Çünkü insan yalnız kalınca zayıflar. Büyüklerimiz buyurdular ki:

“İki mümin Allah rızası için bir araya gelse şeytan orada bekler. Aralarına giremez.”

Demek ki iyi insanla beraberlik sadece sosyal bir ihtiyaç değildir. Kalbi koruyan bir nimettir.

Büyüklerimizin şu kısa sözü, bütün yazının kalbinde kalsın:

“Dost seç dost.”

Hüseyin Demir-İstanbul

ŞİİR

Hatırat

Şu hayat bir gemi, zamansa ırmak

Mevsimden, mevsime durmadan aktım

Bir yanda gayretim menzile varmak

Bir yanda hatırat!.. Mâziye baktım…

Tahtadan kılıcım, kargıdan atım

Uzaklar yakındı, bayırlar düzdü

Çamurlu ellerim, kirli suratım

Karanlık geceler bize gündüzdü…

Bilyelerim!.. Tek hazinem onlardı

Gazoz kapaklarım, kibrit çöplerim

Dur bakayım; bir de tüh-tüh’üm vardı

Çıtlık ile dolu idi ceplerim…

Saklambaç, koşturmaç, çelik-çomaklar

Üst üste konurdu dokuz kiremit

Bizimle coşardı bütün sokaklar

Atilla!.. İsmail!.. Nerdesin Hamit?

Sazlıklar bizimdi, ormanlık bizim

Telden arabayla yarıştık her gün

Kırlardan toplardık böğürtlen, üzüm

Kulağın çınlasın senin, ey Emin!..

Kızlar ip atlasın, beş-taşı yaysın

Biz göğe salalım uçurtmamızı

Onlar hiç durmasın kaydırak kaysın

Seçelim içinden en güzel gözü…

Şimdi de sırada savaşçılık var

- Anne!.. Nerde benim mantar tabancam?

Üstünde gezerken düştüğüm duvar

Ve de ayağımı kesiveren cam…

Fırlattım mı göğe değerdi okum

Sapanımsa hızlı idi rüzgârdan

Kadiiir!.. Yemek hazır!.. Anne ben tokum!..

Henüz yedim bahçemizdeki nardan…

Seni unutamam köpeğim Çakır

Beyaz tüylerinde yıllarım saklı.

Hurdalar toplardık demir ve bakır,

Satardık onları, çocukluk aklı…

Hiç çıkmaz aklımdan asla o günler

Kasnaklı uçurtmam, tutkalı undan

Bugünden de taze o eski dünler,

Kaykıldım gemime çam kabuğundan!..

Kadir Çetin (Meftun)

SAĞLIK OLSUN

Yazın sıcaklarında doğru beslenme: Peki hangi içecekler? Sıvı ihtiyacını gideren en önemli besin sudur. Su limon, meyve dilimleri, taze nane yaprakları veya kabuk tarçın ile zenginleştirilebilir. Soğuk ayran-cacık elektrolit dengesini sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca maden suyu, ev yapımı soğuk çay, şekersiz komposto ve hoşaf tüketilebilir. Şurup ve krema gibi katkılar olmadan, su veya süt ile hazırlanan soğuk kahveler miktarına dikkat ederek tüketilebilir. Alternatif bir diğer sağlıklı seçenek Hindistan cevizi suyudur. Doğal izotonik bir içecektir yani insan kanında bulunan elektrolitleri aynı seviyede içerir ve 1 bardak taze sıkılmış meyve suyundan daha az enerjiye sahiptir. İyi bir potasyum, magnezyum, kalsiyum ve klor kaynağıdır. İçerisinde yüksek miktarda şeker barındıran gazlı içecek, kola, kutu soğuk kahve, meyveli soda, kutu soğuk çay ve meyve suyu tüketmemelidir. Bu tür içecekler yüksek oranda asitli bileşen, koruyucu renklendirici gibi sağlığa zararlı ögeler içermektedir. Özellikle gelişme çağındaki çocuk ile ergenlerin bu içeceklerden uzak durması obeziteden korunmaları anlamında önemlidir. [www.turkiyehastanesi.com]

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