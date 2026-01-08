Kapı deyip geçmeyin

Kapı ne güzel bir nesne. Maddi manevi kapılar var insanoğlunun hayat ve mematında. Umutlara hayallere mutluluklara açılır kapı. Hayırlara güzelliklere açılır. Dostlara ahbap ve misafirlere açık tutulur. Evliliklere, dünürlüklere açılır kapı. Temiz hava için açık tutulur, evcil hayvanların içeriye girmesi için.

Yabancının art niyetlinin zararlı hayvanların içeriye girmemesi için kapalı tutulur kapı. Mahremiyeti korumak için kapanır. Evinde rahat oturmak için kapanır.

Soğuk ayaz hava içeriye girmemesi için kapanır kapı. Kötü kokular girmemesi için kapanır.

Hırsızların şakilerin düşmanların şerrinden korumak için kapanır kapı. Kapının kapanması da açılması da insana emniyet güven ve huzur verir.

Cenab-ı Allah’ın kullarına verdiği güzel bir nimet ve nesnedir. Kapı sabah besmeleyle açılır, akşam besmeleyle kapanır.

Bu saydıklarım evimizin iş yerimizin kapısıdır, kapı bununla da kalmaz bir de gönlümüzün kapısı vardır, o gönül ki arş-ı âlâdan çok daha geniş ve muazzamdır.

Gönül kapımızı sevdiklerimize, iyi temenni ve dileklere açarız. Sevmediklerimize ve kötü isteklere gönül kapısını kapatırız. Hayır ve güzelliklerin kapısının açılması için Rabbimize dua ve niyazda bulunuruz.

Rahmet ve rızık kapılarının açılması afat ve musibet kapılarının kapanması için yaratanımıza dua ederiz dilekte bulunuruz. Günlümüzde dünya sevgi ve hırsını çıkarıp o kapıdan hubb-i İlahinin girmesini isteriz.

Gönlün kapısından masiva çıkınca, o kapıda nur-i İlahi dolar. Hasılı kelam kapının iyilik güzellik ve hayra açık, kötülük ve şerlere kapalı olması için insanoğlu hep dua ve temennide bulunur. Cennetin sekiz kapısından girilir, Cehennemin de yedi kapısından. Yani kapı âdemoğlunun hem dünyada hem de ahirette refikidir...

Orhan Yavuz Ejder/Akhisar-Manisa

ŞİİR

Ömür harcı

Neyine güvenirsin, ölümlüdür bu hayat

Bitecek bir gün hayat düşecek kuru yaprak

Hüzün de var sevinç de neşeyle kardeş feryat

Değil midir burası ahirete bir durak?..

Ey gönlüm, ömür harcın bir damla suyla toprak

Dünya penceresinden evvel bakanlar nerde?

Fitne ateşleriyle yürek yakanlar nerde?

Peygamberler, dervişler, cümle hakanlar nerde

Şükür sabır ehli ol, zannetme ecel ırak

Ey gönlüm, ömür harcın bir damla suyla toprak

Bir kefendir servetin, dünyalar senin olsa,

Misafirsin, ne fayda şöhretin şanın olsa,

İmanın adasında yeter limanın olsa,

Güzellikler yeşersin, olmasın kalbin kurak,

Ey gönlüm, ömür harcın bir damla suyla toprak.

Masivayı terk edip gönlünü Allah'a aç.

Dünyada yaşasan da daima dünyadan kaç.

Üstünlük takvadadır, karnı tokla birdir aç,

Zamanına hükmet ki, sana olmasın orak

Durmuş'um, ömür harcın bir damla suyla toprak

Durmuş Tunacık

SAĞLIK OLSUN

Kış aylarında beslenme: Balık: Her yaş grubunun haftada en az iki kez tüketmesi gereken balık sağlığımız için oldukça büyük öneme sahiptir. İçerdiği EPA ve DHA yağ asitleri; bizi kalp damar hastalıkları, bağışıklığımızı güçlendirme ve kanserden koruma konusunda yardımcı olan yararlı yağ asitleridir. Yine güneşin etkisini kaybetmesiyle ihtiyacımız olan D vitamini eksikliğinin giderilmesinde bize yardımcı olacak kaliteli bir D vitamini kaynağıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için A ve C vitamini: Soğumaya başlayan havalar ile birlikte bağışıklık sistemimiz de oldukça zayıflamaktadır. Bağışıklık sisteminin güçlü kalabilmesi için vücudumuzun A ve C vitaminine ihtiyacı vardır. Bağışıklığımızın güçlenmesi de soğuk algınlığı, ateşli hastalıklar ve zehirlenmelerde vücut direncini arttırmakta ve yorgunluk, kolayca kanayan diş etleri ve tırnaklarda yaralanmalar, eklemlerde ağrı, yeterli miktarda A ve C vitamini tüketenlerde daha az rastlanmaktadır. [www.turkiyehastanesi.com]

