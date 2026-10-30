Konuşalım ama nasıl?

Günlük hayatta görgü kuralları içerisinde konuşma, iletişimin başlangıcında önemli yer tutar. Konuşurken ne zaman, nerede, nasıl ve ne şekilde hitap etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekir. Konuşma inceliklerini ve hitabet konusunda kendimizi yetiştirmemiz gerekir. Kısaca bahsetmek gerekirse;

Konuşma biçimi, ses tonu ve hitabet, insanın kültür seviyesini gösterir. Birisiyle konuşurken, onun yüzüne bakmaya özen gösterilmeli, konuşurken başka yerlere bakmaktan sakınmak gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Yoksa değer vermiyor, ilgi göstermiyor anlamı çıkabilir.

Tanıdığınız, tanımadığınız her büyüğe “amca, dayı, teyze, yenge” diyerek hitap etmeyin, “beyefendi ve hanımefendi” demeyi alışkanlık hâline getirmeniz gerekiyor.

Akrabalarınıza, dostlarınıza, arkadaşlarınıza hiçbir zaman lakap takmayın, nezaket ve görgü dışı sözlerle karşılık vermeyin. Konuşmasını ve dinlemesini bilen, bilgili kişilerden oluşan bir çevre edinin. Muhatabınızın sözünü yarıda kesmeyin. Sözü biter bitmez farklı bir konu ile söze girmeyin. Uzun konuşmalardan sakının. Sıradan olayları detayları ile anlatarak muhatabınızı sıkmayın. Kendinizden devamlı söz etmekten şiddetle kaçının. Kendinizi övmeyin. Her söz doğru olmalı, ancak her yerde ve her zaman söylemeyin. Kimsenin ayıbını, hatasını ortaya çıkarmaya çalışmayın. İnsanların değerlerine ve inançlarını rencide edici söz ve davranışlardan kaçının. İhtilaflı ve tereddütlü konulardan bahsetmekten sakının. Farklı ve karşı fikirlere tahammül etmesini bilin. Sizin gibi düşünmeyenleri hemen silmeyi düşünmeyin, sabırlı, temkinli ve geniş düşünceli olmaya çalışın. Söz sırası size gelince ikna etme metodunu kullanarak konuşun. Düşüncelerinizi zorla kabul ettirmeye çalışmayın.

Eğer sözlerinizin ve fikirlerinizin dinlenmesini istiyorsanız, önce siz başkalarının sözlerine ve fikirlerine değer vererek saygı gösterin.

Nurettin Bozan-Eskişehir

ŞİİR

Soru ve cevap

Bana deseler ki sana bir soru:

İki cevabı var kolay ve zoru,

Cevabına göre yaşayacaksın;

Kolay olanı seç, başaracaksın.

Şimdi soruyu soruyoruz bak:

Sağlık mı istersin yoksa para mı?

İyi düşün sonra ver kararını

İyi hesap eyle kâr-zararını.

Düşünme payın var birazcık düşün.

Dahi, olmayacak geri dönüşün.

Elindedir irade-i cüziyyen,

Olsun saadetin ebediyyen.

Cevap veriyorum iyi dinleyin:

Sağlıksız parayı ben ne edeyim?

Kararım sağlıktır onu isterim,

Para el kiridir sağlık tercihim.

Süleyman sağlığı istiyor Hak'tan

Hiçbir şey değerli olmaz sağlıktan.

Allah düşürmesin elden ayaktan

Kimseler kalmasın uzak sağlıktan.

Süleyman Usta-Espiye Giresun

KELAM-I KİBAR KİBAR-I KELAMEST

(Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür)

Din büyüklerimiz buyurdular ki: "Bu dünyada insan neye kıymet veriyorsa; yaşayışında, gayesinde, işlerinde neye kıymet veriyorsa, Allahü teâlâ da o kuluna o kıymeti veriyor. Şüphesiz, elbette ki Ehhl-i sünnet âlimlerinin kitaplarının satışları için, hizmetlerimizin en ücra köşelere kadar ulaşması için uğraşanların, koşanların aldığı duayı size anlatamam. Her namazda dua ediyoruz. Bu hizmeti yapanlar Peygamber Efendimizin vârisleridir. Ve muris, vârisini yarı yolda bırakmaz. Çünkü cenab-ı Peygamber (aleyhissalatü vesselam) hayatları boyunca yalnız İslamiyet’i anlattı. Başka bir şey öğretmedi. 'Dünyayı siz benden daha iyi bilirsiniz' dedi.”

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