Pireyi deve yapabiliyoruz yok yere

İnsanlar ile iyi geçinmeye çalışmak, şu zamanda hayli meşakkatli bir hâl oldu. Pamuk ipliğine bağlı insan ilişkileri. Ceviz kabuğunu doldurmayacak sebeplerden ailede veya insanlar arasında münakaşalar, dargınlıklar, daha ilerisi cinayetler... Kardeş kardeşe darılmış, konuşmuyorlarmış, sebebi neymiş, “bana şöyle şöyle hakaret etti, nasıl eder!..”

Bizlere bu konuda bir "rol-model" olacak Peygamber Efendimiz aleyhisselâtü vesselâm var. O, Allahü teâlânın habibi idi, âlemlere rahmet olarak gönderilmişti. İnsanları cehennemden sakındırmak için uğraştı, en acı sıkıntıları çekti. Türlü hakaretlere, iftiralara maruz kaldı. Neler demediler ki; sihirbaz, şair, mecnun... hâşâ. Taif'te taşladılar, vücudu yaralar içinde kaldı. Ona rağmen bunu yapanlara lânet etmedi, kötü söz söylemedi, "Bilmiyorlar, bilselerdi yapmazlardı" buyurdu. O'nun (aleyhisselâm) hayatını okuyup ne belâ ve musibetlere göğüs gerdiğini öğrensek günümüzdeki çıtır çerez şeylere kulak asmayız, ciddiye almayız diye düşünüyorum. Ama tabii nefis taşıdığımız için, o nefsi terbiye etmekte zayıf kaldığımız için zorlanıyoruz. Karşı taraftan duyduğumuz tek bir kelime bile nefsimize ağır gelebiliyor maalesef. Pireyi deve yapabiliyoruz yoktan yere.

Katıldığım bir konferansta duymuştum şu sözü, çok da hoşuma gitmişti: "Arkadaşlar, eskilerde mangal gibi yürek vardı, şimdiki insanlarda mangal gibi nefis var." Bu yüzden insanlar ile konuşurken kullandığımız kelimelerde seçici olmamız gerekiyor. En zor, en yorucu kısım da burası sanırım. "Ben bu lafı ettim ama karşımdaki yanlış anlar mı, darılır mı, kızar mı?"

Köyde dedemin dostu bir büyüğümüzü ziyarete gitmiştik de, oradan ayrılırken "Bir isteğiniz var mı?" diye sorduğumuzda, "Siz iyi olun, birbirinizle iyi geçinin, aranız bozulmasın, sizden kötü bir haber gelirse biz de üzülürüz, sizden iyi haber gelirse biz de mutlu oluruz" demişti. Öyle işte... Rabbim cümlemizi ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, âmin.

Ahmet Çelik-Samsun

ŞİİR

Kazım Babam

Andırın şehidine ağlar,

Gözyaşımız sel olup çağlar.

Söyleyin bana abiler, ablalar;

Kâzım Babam şehit olmuş.

Söz dinler, "peki" derdiniz,

Garipleri kollar, gözetirdiniz.

İyi bir kul nasıl olur, gösterdiniz;

Kâzım Babam şehit olmuş.

Tarihe şan, Hak için can verdiniz,

Ahireti dünyaya tercih ettiniz.

İnsanlar yanmasın diye çırpındınız;

Kâzım Babam şehit olmuş.

Dostunu dost, düşmanın düşman bildik,

Mübareklerin aşkıyla ağlarken gördük.

Kabrinizi Andırın yaylasında bulduk;

Kâzım Babam şehit olmuş.

Andırın’dan kokun geliyor burcu burcu,

Davana sahip çıkmak boynumuz borcu.

Kabrinde “Fatiha” der bir garip yolcu;

Kâzım Babam şehit olmuş.

Hadi Kozanlı, emanetine sahip çık,

Hizmet kapısı herkese açık.

Doldur kitapları da yola çık;

Kâzım Babam şehit olmuş.

Betül Kara/Kozan-Adana

SAĞLIK OLSUN

Romatoid Artrit Neden Olur? Romatoid artrit genetik, otoimmün bir hastalıktır. Ancak genetik faktörler etkili olsa da yalnız başına hastalık ortaya çıkması için yeterli değildir. Hastalık genetik eğilimi olan kişilerde çevresel faktörlerin tetiklemesi ile vücuttaki bağışıklık sisteminin kendini yabancı oluşumlara karşı koruma işlevinin bozulup kendi vücudunu yabancı görmesi ve istenmeyen bir dizi iltihabi olay gelişmesi ile olur. Bu tetikleyici çevresel faktörlerin çoğu bilinmemekle beraber bazı enfeksiyonlar ve sigara bilinen başlıca sebeplerdir. Yapılan çalışmalarda sigarının hastalıkta önemli rolü olan romatoid faktörün ortaya çıkışını sağladığı, hastalık şiddetini artırdığı ve tedavide kullanılan ilaçlara cevabı azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca hastalıkta istenmeyen yan etki olan kemik erimesi, damar sertliği, akciğer hastalığı gibi diğer hastalıkların ortaya çıkışını da sağlar. [www.turkiyehastanesi.com]

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