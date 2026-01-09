Yüreğe dokunabilmek

Hayatımız boyunca ne çok uğraştık insanların gözüne girebilmek için. Bir tebessüm, bir alkış, bir onay uğruna kaç defa kendimizden verdik? Ve çoğu zaman fark ettik ki, ne kadar taviz verirsek verelim, çoğu insanın gözünde yerimiz hep aynı kaldı.

İçimizden geldiği gibi konuşmak isterken “yanlış anlarlar” diye sözlerimizi yarım bıraktık. Kalbimize en yakın değerleri, dudaklarımızdan dökülmesin diye susturduk. Evlerimizi, hayatımızı, ruhumuzu bile başkalarının bakışı uğruna daralttık. Oysa kendi evimiz kendi huzurumuzun yuvası olmalıydı, başkalarının bakışının zindanı değil!..

Bir sevinci içten yaşamak yerine, başkalarının bakışına göre şekillendirdik. Ruhumuz daralsa da yapmacık tebessümlerle kendimizi güçlü göstermeye çalıştık. Her defasında biraz daha ağırlaştı yükümüz.

Mutluluğumuzu, başkaları bozulmasın diye erteledik. En güzel cümlelerimizi, alkış almayız diye yutkunarak içimizde bıraktık. Oysa özgürlük; şatafatta, pahalı sofralarda, lüks tatillerde değil, bazen bir dostun omzunda, bir çocuğun neşesinde, bir ihtiyarın duasındaydı.

Huzur; karşılıksız sevmekteydi. Olduğumuz gibi kalmakta ve olduğumuz gibi sevilmeyi kabul etmekteydi. Huzur, kendimiz olma cesaretindeydi.

Bir gün gelecek, insanlar için değil hakikat için yaşamayı seçeceğiz. Paraya, makama, şöhrete değil; yüreğe bakacağız. Belki o zaman hayat daha berrak olacak. Komşuluk yeniden canlanacak, dostluk yeniden değer kazanacak, selamın kıymeti artacak.

Haydi gelin, kendi içimizden başlayalım bu değişime. Bazen bir selam, bir tebessüm, bir hatır sorma, yüreklerdeki onarılmaz yaraları iyileştirir. İşte o gün, gözler değil gönüller tartar insanı. İşte o gün, dünya biraz daha yaşanılır bir yer olur.

Selman Devecioğlu

ŞİİR

İstanbul

Sizler ile gezelim,

Şehri keşfedelim.

İstanbul çok güzel

Tarihi de çok özel.

İlk durak yarımada.

Sultanahmet ortada,

Yanı başı Ayasofya

Tarih saklı burada.

Adıdır İstanbul

Tarihle dopdolu,

Bir taraf Avrupa

Bir taraf Anadolu.

Topkapı Sarayı'dır

Tarihle dolu yuvadır

Yerebatan çok serindir

Bak sen de derindir.

Galata’dan bakalım,

Martılara koşalım,

Vapur Boğaz'ı gezer,

Kız Kulesi'ni süzer.

Kapalıçarşı’yı gez

Bir şeyler beğen de seç.

Mısır Çarşısı’na koş,

Kokuları pek de hoş.

Ne güzeldir bu şehir,

Adını kimler bilir?

İşte bu karşınızda

Adıdır İstanbul.

Yazan: Merve Evran

KELAM-I KİBAR KİBAR-I KELAMEST

(Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür)

Din büyüklerimiz buyurdu ki: “Allahü teâlâ hepinize din ve dünya saadeti ihsan etsin. Allahü teâlâ kazandıklarımızı, sevaplarımızı muhafaza etmemizi nasip etsin. Bir gün gaflet uykusundan uyanırsak, yani hakkı bâtıldan ayıracak duruma gelirsek Rabbimizin huzuruna gidebiliriz. Yoksa hayat karışıktır. Çok mesuliyet vardır. Cenab-ı Hak bu kıymetli hizmeti, nimeti, ancak seçtiği kullarına verir. Bu nimetin devamı da şükretmeye bağlıdır. O’na şükretmek de, verilen emanetleri O’nun yolunda kullanmaktır... Ahirette herkes pişman olacaktır. Cehennemdekiler de pişman, Cennettekiler de pişman olacaktır. En çok pişman olacak olanlar da, Allahü teâlânın verdiği imkânları tam kullanmayanlar veya kullanamayanlardır.”

