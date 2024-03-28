2 milyar dolar uçtu, çok güzel oldu!

Para sayma görüntülerini ilk izlediğimde ne yalan söyleyeyim, mesafeli durdum.

Tâ ki savcılık soruşturma başlatana dek.

Sonra gerisi çorap söküğü gibi gelmeye başladı.

Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kasası olarak ünlenen, danışmanı Fatih Keleş’in adı vardı kayıtta.

Sonra asıl bomba geldi; İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da oradaydı, hatta para sayılan yerin onun ofisi olduğu söylendi.

Tam daderken hem de!

Düşünsenize; CHP, il binası için resmî yoldan(!) bağış toplanmış, bu bağışlar ne hikmetse belediye başkanının özel inşaat şirketinin genel müdürüne götürülmüş, hep birlikte orada sayıyorlarmış.

diye sorulduğunda verilen cevaplar ise her defasındaoldu.

O dönemin CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bile bunu söyledi savcıya.

CHP, resmî hesaptan tapuya 24 milyon lira yatırdığı bina alımında, yaklaşık 15 milyon lira da bina sahibine elden ödendiğini söyleyerek, yani özetle hadiseyiküçülterek, konuyu kapatmaya çalıştı.

Fondaş medyaları dahaberleriyle “Bakın işte bunlar bağış parası. Gayrimeşru para olsa bile bile kamera önünde sayarlar mı?” demeye getirip, durumdan rahatsızlık duyan taraftarlarını aldatma hinliğine girişti.

Ancak ne yaptılarsa olmadı.

İmamoğlu’nun eski avukatı CHP milletvekili Turan Taşkın Özer, Küçükçekmece Belediye Başkanı’nın oğlu dâhil, 12 isim savcılığa ifadeye çağrıldı.

Bunların içindeki en önemli isim;’tu.

İBB’ye spor faaliyetleri kapsamında bir proje sunan, kabul sözüne güvenip sözleşme imzalamadan cebinden ciddi miktarda harcama yapan, ancak İBB projeden vazgeçince yarı yolda kalan, zararını kurtarabilmek için yıllarca İmamoğlu’na yakın isimlerin kapısını aşındırmış.

Kamuoyu açısındandiyeceğim, çünkü Hasan Şenyurt normal faaliyetlerini yürütüyor olsa belki hiçbirimizin bilemeyeceği bir menfaat ağı şebekesini önceki gün TGRT Haber’de çıktığımız programda anlattı.

Bize söylediklerinin belgelerini savcılığa vermiş zaten.

Dinlerken dehşete düştük âdeta.

Vurgunun boyutu öyle böyle değil.

Görüntüsünü izlediğimiz para da minnacık bir kısmıymış zaten toplanan avantanın…

İş adamı Hasan Şenyurt’un anlattıklarına göre, görüntülerde kaydedilen paranın meblağı

Yani öyle CHP il binası için elden verilecekfalan sınırlı değil mevzu.

Yine kendisinin savcılığa sunduğu ses kaydındaki iddiaya göre, sadece iş adamı Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Aydın o ofise altı ay boyunca çanta çanta para taşımış.

Hem de kimin arabasıyla biliyor musunuz?

İmamoğlu’nun verdiği İEET bakım ihalesinden ismini sıkça duyduğunuz,çakarlı resmî makam arabasıyla.

Diyeceksiniz ki milletvekilinin arabasının iş adamı Hüseyin Köksal’da ne işi var?

Peki, yakın zamanda yine CHP Milletvekili Gökhan Günaydın’ın çakarlı arabasını İBB Özel Kalem Müdiresi Kadriye Kasapoğlu’nun kullandığı ortaya çıkmamış mıydı?

Hatta bu rezillik ortaya çıkınca, CHP’li vekil Günaydınminvalinde bir meydan okumaya girişmemiş miydi?

Şimdi bu iki milletvekilinin isimlerinin de karıştığı hadisede görülüyor ki, CHP’liler çakarlı makam arabalarıyla para valizleri taşımış.

Çakarlı arabaların kullanılmasının esprisi şu; malum çevirme, polis araması falan oluyor… Mesele ondan kurtulmak.

İBB’yi soyup soğana çeviren ve toplanan kirli paraları, kimsenin bilmediğini zannettikleri lüks rezidanslarda, ofislerde istifleyen şebekeyi yıllarca takibe alarak isim isim çözen ve bütün bildiklerini devletin savcılık makamına aktaran Hasan Şenyurt’a, bir İstanbullu olarak -sadece bu yolla- 5 yılda tahminen ne kadar soyulduğumuzu sordum.

En azolduğunu söyledi.

Kirli paranın daha çok ihale yolsuzluklarından üretildiğini kaydetti.

Hatta 2019’dan sonra kurulan ve bu işlerde kullanılan şirketlerden birinin senede 90 milyonluk iş yaptığını, ancak bu şirkete milyarların aktarıldığını anlattı.

İBB’de kurulan bu şebekenin bazı mafya gruplarıyla iş birliğinde olduğunu, hatta o mafya örgütlerine de ihale verildiğini belirtti.

Daha da ürkütücü boyutu, bu şebekenin içinde FETÖ’nün prensi bir ismin olduğunu, paraların bir kısmının yurt dışı hesaplara aktarıldığını söyledi canlı yayında.

Daha ne desin?

Şenyurt’un savcılığa sunduğu dosyalar, sadece 2019’daki para görüntülerini izlediğimiz İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın ofisinde dönen film ve fırıldakla ilgili değilmiş…

Geçtiğimiz kasım ayında yapılan CHP kurultayında delege satın alarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirmek için dağıtılan rüşvet ve kara paraya ilişkin de önemli belgeler sunduğunu anlattı savcıya.

Bu amaçla İmamoğlu cephesinin 1,2 milyar lira dağıttığını bazı kızgın CHP’lilerin açıklamalarından biliyorduk mesela.

Cep telefonlarını da duymuştuk.

Meğer 70 lüks daire gibi, delegelerin satın alınmasında kullanılan başka kalemler de varmış.

Soruşturmaya bunlar da dâhil olmuş.

Vediyor iddianın sahibi Hasan Şenyurt.

Görünen şu ki, soruşturma derinleştikçe 90’ların İSKİ skandalı, bugünkü vurgunun yanında gölgede kalacak...

Düşünün, bunlar sadece ihalelerden vurulan meblağlar, işi düşen iş adamlarından tokatlananlar…

Bir de devletten gelen paranın hortumlanması var ki, o henüz kapağı bile açılmamış bir mevzu.

Geçenlerde Tevfik Göksu anlattı, CHP’li İBB yönetimi her sene aynı projeleri yapacağım diye bütçeye sunmuş, parasını almış ama yapmamış, bir sonraki yıl aynı projeleri tekrar getirmiş.

Bu yolla 266 milyar lira kaynağın buharlaştığını, CHP’li İmamoğlu yönetiminin, hiçbir hizmet yapmadıkları hâlde 2019’daki 1,8 milyar avro borcu 2,8 milyar avroya çıkardığını belirtti.

diye sorduk.

Bunun yetkisi İBB Meclisi’ndeymiş, onlar Denetim Komisyonu’nun ardından bunun raporunu yayınlayacakmış, sonrasında Sayıştay devreye girecekmiş.

Yani yargıya suç duyurusunda bulunulacaksa önce İBB Meclisi Denetim Komisyonu, ardından Sayıştay raporu yayınlandıktan sonra olabiliyormuş.

Böyle bir şey 31 Mart seçimleri öncesi olmayacak tabii ki…

Şayet İBB Meclisi’nde çoğunluğu yine Cumhur İttifakı kazanabilirse Hazine’den gönderilen ve İBB’deo paraların hesabı sorulabilecekmiş.

CHP’nin DEM’le birlikteadı altında DEM’e İBB’de grup kurdurma çabasını şimdi bir de bu yönden okuyun.

Şunları yapan, DEM’e daha neler vermez?

Bunların hesabı sorulsun mu, sorulmasın mı?

Asıl mahkemekurulacak ve bunun kararını sandıkta siz vereceksiniz.