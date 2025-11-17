Pera Müzesi “Bütün O Sanat” başlıklı film programında sinema ile farklı sanat disiplinlerinin buluştuğu yapımları beyazperdeye taşıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Pera Film’in müzenin 20. yılına has hazırladığı program, biyografilerden belgesellere, müzikten toplumsal hafıza hikâyelerine kadar 20 eseri sinemaseverlerle buluşturuyor. Programda “Hayatın Tüm Acıları ve Güzellikleri”, dünyaca meşhur fotoğrafçı Nan Goldin’in hayatına ışık tutuyor. Giorgio Diritti’nin “Saklanmak İstiyordum”, Antonio Ligabue’nin dışlanmışlıkla örülü hayat mücadelesi içinden resme uzanan hikâyesini anlatıyor. Miloš Forman’ın Oscar ödüllü eseri “Amadeus”, Mozart’a karşı kıskançlık besleyen besteci Salieri’yi merkezine alırken, Derek Jarman’ın “Caravaggio”su ressamın kural tanımaz hayatını aktarıyor.

Wim Wenders’in Oscar adayı belgeseli “Pina”, Pina Bausch’un sanatsal mirasına odaklanırken; Carlos Saura’nın “Kanlı Düğün” filmi Federico García Lorca’nın ünlü tragedyasını flamenko aracılığıyla sahneye taşıyor. John Cassavetes’in “Açılış Gecesi” ise bir aktrisin yaşlanma baskısı ve sahne korkusuyla yüzleşerek yeniden sahneye çıkma tecrübesini izliyor. Seçkide, sanatçıların üretim süreçlerinin perde arkasına uzanan başka yapımlar da yer alıyor. Önümüzdeki seneye kadar müzede devam edecek film programının detaylarına ve gösterim tarihlerine Pera Müzesi’nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

CÜNEYT AKÇATEPE

