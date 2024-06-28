Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Çocuk filmleri festivalde! Van'da gösterim

Çocuk filmleri festivalde! Van'da gösterim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çocuk filmleri festivalde! Van&#039;da gösterim
Çocuk Filmleri Festivali, Van, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her yıl düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali, Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde bu ay Van’da gerçekleştirilecek.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -  Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004’ten bu yana her yıl düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali, Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde farklı şehirlerde yapılıyor.

Festival bu defa  29 Haziran-3 Temmuz’da Van’da gerçekleştirilecek. Film gösterimleri ve atölyelerin yer aldığı festival ile Van’daki minik sinemaseverlerin kültür ve sanatla buluşması hedefleniyır. Festivalde çeşitli çocuk filmleri gösterilecek.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sanata bi yer... “Göz Teması“ kapılarını açtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sanata bi yer... “Göz Teması“ kapılarını açtı - Kültür - SanatSanata bi yer... “Göz Teması“ kapılarını açtıEn kıymetli Harry Potter eseri! ̇İlk çizim 1,9 milyon dolara satıldı - Kültür - SanatEn kıymetli Harry Potter eseriFi̇li̇sti̇nli̇ Yönetmen Almughanni: Bizler sayı değil birer insanız - Kültür - SanatFi̇li̇sti̇nli̇ Yönetmen Almughanni: Bizler sayı değil birer insanızEşi̇, Cüneyt Arkın'ı anlattı: Nereye baksam onu görüyorum - Kültür - SanatEşi̇, Cüneyt Arkın'ı anlattı: Nereye baksam onu görüyorumSinemada bu hafta | Sessiz sessiz… Dehşetli̇ serinin son halkasına hüzün hâkim - Kültür - SanatDehşetli̇ serinin son halkasına hüzün hâkimKelimeler giderse edebiyat da gider! - Kültür - SanatKelimeler giderse edebiyat da gider!
Sonraki Haber Yükleniyor...