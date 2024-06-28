Çocuk filmleri festivalde! Van'da gösterim

Her yıl düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali, Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde bu ay Van’da gerçekleştirilecek.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004’ten bu yana her yıl düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali, Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde farklı şehirlerde yapılıyor.

Festival bu defa 29 Haziran-3 Temmuz’da Van’da gerçekleştirilecek. Film gösterimleri ve atölyelerin yer aldığı festival ile Van’daki minik sinemaseverlerin kültür ve sanatla buluşması hedefleniyır. Festivalde çeşitli çocuk filmleri gösterilecek.