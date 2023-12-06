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    • Haberler > Kültür - Sanat > Dünyanın En Güçlü 100 Kadını belli oldu! Zirvede tanıdık isim var

    Dünyanın En Güçlü 100 Kadını belli oldu! Zirvede tanıdık isim var

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Dünyanın En Güçlü 100 Kadını belli oldu! Zirvede tanıdık isim var
    Dünyanın En Güçlü Kadını

    Forbes "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesini yayımladı. Listenin zirvesinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer alırken Afrika'dan da 3 kadın listeye adını yazdırdı.

    İş dünyası dergilerinden Forbes'un hazırladığı "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde bu yıl Afrika'dan 3 isim yer aldı.

    Forbes Dergisi'nin geleneksel olarak her yıl belirlediği "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala 87. sırada yer alarak, dünyadaki en etkili Afrikalı kadın olarak gösterildi.

    Listede Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan 93. sırada, Nijeryalı medya patronu Mo Abudu 98. sırada yer aldı.

    Iweala, 2021'de Dünya Ticaret Örgütünün başına geçen tarihteki ilk kadın ve Afrikalı olmuştu.

    Listenin birinci sırasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris üçüncü sırada yer aldı.

    Forbes dergisinin 2004'ten bu yana hazırladığı listede yer alan kadınlar, medyada görünürlük, siyaset ve ekonomiyi yönlendirme gibi kriterlere göre belirleniyor.

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