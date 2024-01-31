İntihal kavgası devam ediyor! Mine Kırıkkanat'tan yeni açıklamalar: "Mahkemeyi etkilemeye çalışıyorlar... İntihal yüzde 5'ten fazla... Evime hırsız girmiş gibi hissettim"

Mine Kırıkkanat ve Elif Şafak arasında yaşanan intihal kavgası devam ediyor. Yazarların yayınladığı ortak bildiri için FETÖ yöntemi diyen Kırıkkanat, mahkemeye yönlendirmeye çalıştıklarını söyledi. "İntihali fark ettiğimde evime hırsız girmiş gibi hissettim" diyen yazar, intihalin yüzden 5'ten fazla olduğunu vurguladı.

Edebiyat dünyasında Mine Kırıkkanat ve Elif Şafak arasındaki intihal kavgası hızını artırarak devam ediyor. Elif Şafak'ın "Bit Palas" isimli kitabında, "Sinek Sarayı" kitabından intihal olduğu kararına bir grup yazar tarafından itiraz gelmişti. Aralarında Orhan Pamuk ve Zülfü Livaneli'nin de bulunduğu, 100'den fazla yazarın bu ortak çağrısı hakkında da konuşan Kırıkkanat konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BEN DEĞİL, ARKADAŞLARIM FARKETTİ"

Arkadaşları Mahir Özmen ve Füsun Özmen 2021 yılında intihali fark edip kendisine söylediklerini ifade eden Mine Kırıkkanat "Temyiz mahkemesinin üstüne baskı kurmaya çalışıyorlar. Bu suçtur. Mahkemeye ve bilirkişiye saldırmaya başladıktan sonra ben cevap vermeye başladım." dedi.

"EDEBİYAT ÇETESİ"

Arkadaşlarının mahkemede şahitlik edebileceğini söyleyen Kırıkkanat, yazarlara kızdı. "Bu edebiyat çetesinin okuru aşağılayarak yazdığı yazılarda müthiş bir yanlış var. Edebiyat, edebiyatçılar kendi aralarında birbirlerini pohpohlasınlar diye yapılmaz. Bizim muhatabımız okurdur." diyerek dileyenlerin iki kitabı da okumaları gerektiğini belirten Kırıkkanat, konunun politize edildiğini söyledi.

"FETÖ YÖNETMİYLE HAREKET EDİYORLAR"

Mahkemenin bilirkişiler yardımıyla iki kitabın üzerinde aylarca çalışma yaptığına vurgu yapan Kırıkkanat, "Ben kitap çıktığında fark etseydim dayanamazdım. Fakat yargıya o yıllarda FETÖ hakimdi. O sıralarda açsaydım FETÖ yargıçlarıyla boğuşurdum. Onlar bu davayı derhal hasıraltı ederlerdi. Bugün o bildiriyi imzalayanlar FETÖ yöntemleriyle hareket ediyor." diye konuştu.

"EVİME HIRSIZ GİRMİŞ GİBİ HİSSETTİM"

Kırıkkanat, intihali ilk fark ettiğinde büyük bir kızgınlık ve haksızlık duygusu hissettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Evime hırsız girmiş gibi hissettim. Ben Cumhuriyet gazetesi okulundan yetiştim. Bize bir alıntı yaparsan yazının sonuna mutlaka alıntının kaynağının gösterilmesi öğretilmiştir. Ben böyle bir ahlaktan geliyorum. Benim bunca yıldır yazdığım yüz milyonlarca satırda kimseden çaldığım tek bir cümle bulamazlar. Demek ki çalmadan da yazılabiliyormuş. Sinek Sarayı'na dair benim anlatacak bir hikayem var, pazar günü gazetedeki köşemde de onu yazacağım. Birileri kendilerinin intihale dayalı yazarlığı yıkılacak diye ödleri kopuyor."

"İNTİHAL ORANININ YÜZDE 5 OLMASINA İTİRAZ ETTİK"

Avukat Aleyna Yürek ise intihal iddiasıyla 2021'de dava açtıklarını belirterek, "Bilirkişi heyeti kitapları okuyarak bir karşılaştırma yaptı. İntihal oranı yüzde 5 çıktı ancak biz her iki kitapta da kurgu yönteminin, hikayeleştirme ve karakter özelliklerini aynı olmasını göz önünde bulundurduk." şeklinde konuştu.

Bilirkişi raporunda intihalin somut delillerinin sunulduğuna işaret eden Yürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu bilirkişi raporunda intihal oranının yüzde 5 olmasına itiraz ettik. Rapor çok uzun bir metindi. Bu kadar uzun uzun, işte kurgu olaylarının çok benzer olduğuna dair sayfalarca değerlendirme sonucunda intihal oranının yüzde beş olduğuna dair bir tespitin çelişkili olduğunu ileri sürmüştük. Ancak tabii ki takdir hem mahkemenin hem heyetindir."

Davayı açmadan önce kendilerinin de her iki kitabı okuduğunu ve karşılaştırdıklarını aktaran Yürek, "Önce biz bu fikri benimseyerek yola girdik. Bu dava açılmadan önce biz de ofisteki arkadaşlarımız hep birlikte okuduk, yorumlar yaptık. Gerçekten de siz de okursanız anlayacaksınız. İnsan ister istemez 'Ben bu hikayeyi bir yerden hatırlıyorum' algısına düşüyor." ifadelerini kullandı.