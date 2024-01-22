400 kişiyi açlıktan öldürdüler! İslamofobiklerin göz ardı ettiği Hıristiyan ‘ölüm cemaati’

22 Ocak 2024 17:37 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 08:55

Bir gün birisi size dünyanın sonunun geldiğini, kurtuluş yolunun kendinizi acılı bir ölüme doğru sürüklemekten geçtiğini söyleseydi ne yapardınız? Acılı bir ölümü mü tercih ederdiniz yoksa tepki mi gösterirdiniz? Yüzlerce kişi bu soruya acılı bir ölümü seçerek cevap verdi. Ormanın derinliklerinde yüzlerce ceset bulunurken insanların kendileri öldürme biçimleri öğrenenleri hayrete düşürdü.

İSKOÇYA'DAN KENYA'YA

Ülkenin başbakanını dahi çaresiz bırakan bu hikaye bir Afrika ülkesinde geçiyor. İskoçya’da taksi şoförlüğü yapan Paul Mackenzie bir gün işini bırakıp papaz olmaya karar veriyor. 2003 yılında henüz 30 yaşındayken İskoçya’dan Kenya’ya giden Mackenzie burada ‘İyi Haberler’ adını verdiği kiliseyi kuruyor.

Kilisesine giderek takipçi kazanmaya başlayan Mackenzie, topladığı bağışlarla kendi televizyonunu kurup ulusal bazda yayın yapmaya başlıyor. Afrika’da Mackenzie gibi kendi televizyonunu kurup propaganda yapan yüzlerce papaz var. Ruanda’da bu şekilde yayın yapan evanjelist 700 kuruluş kapatılırken papaz olmak için İlahiyat mezunu olma şartı getiriliyor.

RADİKAL RİTÜELLER

Mackenzie, devletin dikkatini ilk kez eğitimin İncil’de yeri olmadığını, şeytan işi olduğunu söylediği vaazlarla çekiyor. Cemaatindeki insanlar çocuklarını okuldan almaya başlayınca 2017 yılında kısa süreliğine tutuklanıyor.

Hapisten çıktıktan sonra daha da radikalleşen papaz; Hristiyanları, Müslümanlara, Budistlere ve Hindulara karşı kışkırtan vaazlar veriyor. Doktorların başka bir Tanrı’ya inandığını söyleyip hamile kadınların doğumlarını evde yapması gerektiğini söylüyor.

Videolardan birinde bir kadın, sezaryene gerek kalmadan Mackenzie'nin duasıyla bir bebeğin doğumuna nasıl yardım ettiğini anlatıyor ve daha sonra kutsal ruhtan komşusunu çocuğunu aşılamaması konusunda uyarması için bir 'emir' aldığını ekliyor.

Giderek radikalleşen Mackenzie dünyanın sonunun geleceği gün ile ilgili yayınlar yapmaya başlıyor.

"AÇLIK, ÖLÜM VE "

Vaazlarında 15 Nisan günü dünyanın sonunun geleceğini, o gün gelmeden kendini aç bırakarak ölenlerin hızla cennete ulaşacağını söylemeye başlıyor. Takipçilerine eğer kendilerini aç bırakırlarsa Hazreti İsa ile tanışacaklarını dile getiriyor.

Binlerce takipçisi papazın söylediklerine inanıp kendini aç bırakmaya başlıyor. Trajedi de tam bu noktada başlıyor.

Kenya polisinin gelen ihbarlar sonucu Mackenzie’nin kilisesinin bulunduğu Shakahola köyünde aramalar yapmaya başlamasıyla korkunç gerçek ortaya çıkıyor.

ORGAN KAÇAKÇILIĞI

Cesetlerin Mackenzie’nin kendini aç bırakıp açlıktan ölen takipçilerine ait olduğu ortaya çıkıyor. Toprak altından 400’den fazla ceset çıkarılırken bunların arasında onlarcası küçük çocuklara ait.

Birçok cesette de organların alındığı tespit edilip organ kaçakçılığı şüphesi ile işlem yapılıyor. Bölgedeki arama faaliyetleri hala devam ederken cesetlerin sayısının artması bekleniyor.

Kendisinin de 4 çocuğu olan Mackenzie takipçilerine sunduğu kurtuluş reçetesini ne hikmetse kendi evlatlarına sunmuyor. Çocuklarının hepsi hayatta ve son derece sağlıklı.

SUSKUNLUK

Paul Mackenzie'nin yaptıkları, medya tarafından paylaşılsa da davanın detayları hakkında suskunluk hakim. Köyden cesetler çıkarılmaya devam ederken, Mackenzie gibi pek çok Evanjelik Afrika ülkelerinde propaganda faaliyetlerine devam ediyor.