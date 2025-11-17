Hat sanatının önemli eserleri yeni sahiplerini arıyor. Portakal Sanat Kültür ve Müzayede evi “Osmanlı Hat Koleksiyonu”nu özel satışla sanatseverlere sunuyor.

MURAT ÖZTEKİN - Müzayede evinin Nişantaşı’ndaki galerisinde görülebilen o eserler arasında Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin kaleme aldığı iki hat levhası öne çıkıyor. Osmanlı hat ekolünün kurucusu olan Hafız Osman Efendi’nin 1600’lü yılların ikinci yarısında yazdığı iki kıtası da koleksiyondaki önemli eserler arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra Hasan Rıza, Mehmed Nazif, Galatalı Ahmed Naili, Mehmed Yesari, Mehmed Sevki, İsmail Zühdi, Şekerzade Mehmed ve Kâmil Akdik gibi sanatçılara dair eserler de bulunuyor.

Osmanlı hattatlarının eşsiz eserleri! En kadimi 400 senelik hat eserleri satışta

Ayrıca Osmanlı döneminde yetişen ama cumhuriyet devrinde sanat yapan Hamid Aytaç’ın eseri de Portakal Müzayede evi tarafından sanatseverlere sunuluyor. 1600’lü yıllardan son devre uzanan eserler, hat sanatının gelişimini ve Osmanlı İmparatorluğu’nda ulaştığı zirve noktayı gözler önüne seriyor.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası