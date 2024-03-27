Troya ziyaretçi sayısı 500 bini geçti! Yeni hedef 700 bin

Troya Müzesi 2023 yılında 538 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. 2024 yılında ise bu rakamın 700 bin ziyaretçiye ulaşması bekleniyor.

Çanakkale’de 5 bin 600 yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişine yaklaşık 70 milyon TL harcanarak 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip Troya Müzesi inşa edildi.

Müze 18 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açıldı. Açıldıktan hemen sonra mimarisi ve içerisinde sergilenen 2 bin eser ile tüm dünyanın ilgisini çekti.

ÖDÜLLERE DOYAMADI

Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde 151 yılı aşkın süredir kazılan ören yer, girişine yapılan müzede ziyaretçileri karşılıyor.

Troya Müzesi, 2020'de Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü, 2020 ve 2021'de Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü, 2020'de Attraction Star Awards Ödülleri'nde yılın “En Başarılı Müzesi Ödülü', 2020'de Tripadvisor tarafından ‘Traveller Choice Awards Ödülleri' çerçevesinde iki yıl üst üste ‘Travaller Choice’ (gezgin seçimi) ödüllerini aldı.

2022 yılında 487 bin, 2023 yılında 538 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan müzeyi bu yıl ise 700 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

"2024 HEDEFİMİZ 700 BİN"

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük 2023 yılı hedeflerinin şubat depremi dolayısıyla gerçekleşmediğini söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"2023 yılı Ocak ayında çok merakla ziyaretçi sayılarını beklemiş ve ziyaretçi sayılarına bakmıştık. 2023 yılı Ocak ayı ziyaretçi sayımızda bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50'lik bir artış vardı. Fakat geçtiğimiz sene yaşanan felaket sonrası beklentilerimizin dışında geçmişti.

2024 yılına oldukça iyi bir başlangıç yaptık. 2024 yılı Şubat ayında Truva Ören Yeri ve Troya Müzesi toplamda 25 bin ziyaretçiye ulaştı. Troya Müzesi bir önceki yılın ziyaretçi sayısından yüzde 190'lik bir artışa vardı.

Bugüne kadar Troya’da en iyi, en pik yakalanan ziyaretçi sayısı 2019 yılında yaklaşık 550 bin kişiyle olmuştu. 2023 yılında bu rakamı tekrar etmiştik. Bu en iyi rakamı yakalamıştık. Öyle gözüküyor ki 2024 yılında Troya’da yaklaşık 700 bin ziyaretçiye ulaşarak tüm zamanların ziyaretçi rekorunu yakalamış olacağız.

2023 yılında toplamda 538 bin ziyaretçi sayısına ulaşılmıştı. Sadece şubat ayı verimiz bir önceki yıldan yüzde 190 daha iyi ve bundan sonraki aylarda ortalama yüzde 30'luk daha yüksek bir ziyaretçi rakamı bekleniyor. Dolayısıyla 700 bin kişilik bir ziyaretçi yakalayacağız gibi duruyor” dedi.