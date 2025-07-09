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Haberler > Kültür - Sanat > ‘Vatan Uğruna’ AKM’de konser! Usta bestecilerin eserleri seslendirilecek

‘Vatan Uğruna’ AKM’de konser! Usta bestecilerin eserleri seslendirilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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‘Vatan Uğruna’ AKM’de konser! Usta bestecilerin eserleri seslendirilecek
İstanbul Devlet Opera Ve Balesi, AKM, Konser, Müzik, Klasik Müzik, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) hazırladığı “Zaferin Adı Türkiye-Vatan Uğruna” konseri 14 Temmuz’da Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) sanatseverlerle buluşacak. Konserde vatan ve barış temalı sözlü ve enstrümantal eserlere yer verilecek.

MURAT ÖZTEKİN - İlke Karcılıoğlu’nun “Yitirilen Zamanın Aranışı” ve Bela Bartok’un “Rumen Halk Dansları” eserlerinin yorumlanacağı konserde ayrıca Ahmet Adnan Saygun, Turgay Erdener ve Nevit Kodallı gibi önemli bestecilerin eserleri de müzikseverlerle buluşacak.

Konserde İDOB solistleri İrem Büşra Bayır, Arda Durgut, Uğur Etiler ve Sevim Ateş eserleri yorumlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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