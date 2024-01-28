Yeni vizyona giren Cem Karaca'nın Gözyaşları filmine durdurma kararı!

Çekimine başlandığı dönemde durdurulması için harekete geçen Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'nın açtığı dava durdurma kararı ile sonuçlandı. Cuma günü vizyona giren film hakkında verilen ara kararla film durdurulacak. Oğlu Emrah Karaca yaptığı basın açıklamasında yayının devam edeceğini söyledi. Filmin durumu hakkındaki gelişmeler belirsizliğini koruyor.

Ünlü müzisyen Cem Karaca’nın hayatının bir dönemi Yüksel Aksu yönetmenliğinde sinemaya aktarılmıştı. Eşi İlkim Karaca da Cem Karaca'nın Gözyaşları adlı filmin durdurulması için İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne başvurusunda ara karar verildi.

12punto’nun haberine göre devam eden yargılamada verilen karara göre filmin yayını durduruldu. İcra daireleri durdurma için yetkili kılındı.

İlkim Karaca, mahkemeye müracaatı için "Olayların doğru olarak aktarılması yönünde bir hassasiyetim var. Cem'in hayatını anlatan önemli bir film projesinde eşi ve yasal mirasçısı olarak yok sayılmam beni üzdü..." açıklamasını yapmıştı.

YAYIN DEVAM EDECEK

Konu hakkında basın açıklaması yapan oğlu Emrah Karaca "Davacı taraf babamın son eşidir. Kendisine miras hukukuyla intikal eden 4'te bir hakların da sahibidir. Bir sanatçının en büyük mirası eserleridir. Ortada 2018 senesine kadar devam eden bir ortaklık söz konusuydu. Bu ortaklık babamın şarkılarıyla alakalıydı. 2018'de kendi tasarrufuyla haklarını All Stars Music şirketine satmıştır" dedi.

Aytaç Medya Temsilcisi Avukat Kaya Türkü de kararın kendilerine dün sözlü olarak iletildiğini ve içeriğinden haberdar olduklarını dile getirdi.

"2023 yılının aralık ayında açılan bir dava. Davacı tarafın daha önce de kendi şahsi haklarına ilişkin açmış olduğu davalar vardı. Bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamamıştı. Dün itibariyle dava dosyası içeriğinde esasa yönelik pek bir değişiklik olmadı. 18 Ocak'ta bir ara karar verilmişti. Dosya içerisinde belge ve bilgiler ışığında tedbir talepleri reddedilmişti.

24 ve 26 Ocak tarihlerinde dosyaya iki tane bilirkişi raporu girdi. Bilirkişi raporlarında esası değiştirecek ve dosyaya yeni bir şey katacak herhangi bir bilgi yoktu. Bu kez tedbir kararı verildi maalesef. Henüz bu teminat yatırılmamıştır. Gösterimler devam etmektedir.

Bizim umudumuz ve temennimiz hukuki mücadelemiz sonucunda haklı olduğumuz ve açılan bu davanın yersiz, usul ve esasa aykırı olduğu, davacının haklarının ihlal edilmediği gün yüzüne çıkacaktır.

Tedbir kararının esasa uygun olmadığı kanaatindeyiz. Sonuç itibariyle bu karar, bunca emek ve çabanın boşa gitmesi anlamına gelecektir. Davacının da menfaatlerine aykırı olan bir karardır.

Karar yürürlüğe girer ve filmin gösterimi durdurulursa ekonomik kazanç elde edilemeyecektir. Burada menfaat dengesinin doğru kurulmadığı kanaatindeyiz. En kısa sürede başvurumuzu yapacağız."

"İLKİM KARACA PARA KARŞILIĞINDA HAKLARINDAN VAZGEÇTİ"

All Stars Music şirketi sahibi Mine Aksoy hakları satın aldıklarını söylerek şunları ifade etti:

"İşin ne hukuki ne manevi ne de ticari boyutu gerçekle örtüşen bir taraftadır. Rahmetli Cem Karaca'nın eserlerinin kullanılabilmesi ve gençlere duyurulabilmesi için çabaladım.

İlkim Hanım defaaten benim kapımı çalmıştır. 'Ben bu işten yoruldum, lütfen haklarımı satın alır mısın?' demiştir. Ben kendisine edisyon sözleşmesi teklif ettim. Edisyon istemediğini ve devir istediğini söylemiştir.

O dönemin ciddi bir meblağ karşılığında ben bu hakları devir aldım. Tabir yerindeyse yerde yatan bir kataloğu ayağa kaldırdım. Emrah'ın (Karaca) da burada çok büyük desteği vardır. Bütün bu uzun yolculukta yanlarında olmuşumdur."

KARARIN DETAYLARI

İlkim Karaca'nın avukatı mahkemeye sunduğu 8 sayfalık dilekçede, "Müvekkilim kişilik hakları ve merhum Cem Karaca’nın hatırasına karşı telafisi imkansız zarar ve saldırı tehlikesinin önlenmesi kapsamında davalılarca yapımcılığı gerçekleştirecek çekim sürecine girilen Cem Karaca’nın hayatını ele alan sinema filminin çekimlerini durdurulması, filme dair tüm video, fotoğraf, fragman, film kaydı vs görsel işitsel görsel kayıtların yayınlanmasının önlenmesi bu kapsamda yönelikle yargılama süreci boyunca ihtiyaten yargılama sonunda kesin olarak saldırı tehlikesinin önlenmesi yönünde tedbir kararı tesis edilmesi…" talebinde bulunmuştu.

Avukat ayrıca şu gerekçeleri paylaşmıştı:

"İlkim Karaca merhum Cem Karaca’nın 5. ve son eşi, yasal mirasçısı ve menajeridir. Davalı yapım şirketleri, müvekkilden izin almadan merhum Cem Karaca’nın hayatını konu alan bir sinema filmi çekmektedir.

Müvekkilin kişilik haklarının ihlal edilme tehlikesi mevcuttur.

Müvekkilden, merhumun hayatının senaryolaştırılması ve sinema filmi haline getirilmesi için hiçbir izin alınmamıştır.

Senaryo desteği, merhum Cem Karaca’nın ve müvekkilin ihtilaf içinde oldugu kişilerden alınmaktadır.

Cem Karaca’nın ve annesi Toto Karaca’nın, Emrah Karaca ve Feride Balkan (Cem Karaca’nın üçüncü eski eşi) ile olan ihtilafı.

Müvekkilin Emrah Karaca ve Feride Balkan ile olan ihtilafı.

Cem Karaca ve müvekkilin Meriç Başaran (Cem Karaca’nın ikinci eski eşi) ile olan ihtilafı.

Emrah Karaca, Feride Balkan ve Meriç Başaran’ın; müvekkil, Cem Karaca, Toto Karaca ve Semra Uçbay’a (Cem Karaca’nın ilk ve dördüncü eski eşi) karşı cepheleşmesi.

MÜVEKKİLİN KİŞİLİK HAKLARI TEHLİKE ALTINDADIR

Müvekkil, merhum Cem Karaca’nın hayatının anlatımı ve aktarımında doğru bilgi akışını sağlayabilecek en önemli kaynaktır.

Müvekkil, merhum Cem Karaca’nın eşi ve menajeri olmasının yanı sıra, merhumun muvekkile tüm hayatını anlatıp yazdıracak ve de sınırsız vekaletler vererek merhumun kendisini temsile müvekkili tek yetkili kılacak kadar yakını olarak hayatında yer aldıgından ve yasal mirasçısı sıfatını haiz müvekkilden merhumun hayatına ilişkin detayları anlatma yetkisinin gasp edilmesi anlamına gelecektir.

Dava konusu sinema filmi için müvekkilden izin alınmaması başlı başına bir kişilik hakkı ihlalidir.

Müvekkilin, son eşi ve yasal mirasçısı olduğu merhum Cem Karaca’nın hatırasını koruma hakkı bulunmaktadır."

Karaca'nın filmi hakkında pek çok eleştiri de bulunmaktaydı. İsmail Hacıoğlu'nun performansı takdir toplarken, maneviyata yöneldiği yılların ve kendisine yöneltilen haksız suçlamaların tamamen göz ardı edilmiş olması, hikayenin durağan ilerleyişi filmin negatif yönleri arasında sayılıyordu.