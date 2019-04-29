Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Vehbi Koç Vakfı tarafından kurulan Sadberk Hanım Müzesi, vakfın 50. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kitap sanatları ve hat koleksiyonundan nadide eserleri sanatseverlerle buluşturuyor. Müzenin koleksiyonları arasındaki mühim klasik eserler, “Yazıda Ahenk ve Renk” isimli bir yayın çalışmasında bir araya getirilirken, koleksiyondan seçilen sanatlı kitaplar, belgeler ve hüsnühatlar, Sadberk Hanım Müzesinde sergilenecek. Kitap sanatları konusunda uzman Prof. Dr. Zeren Tanındı, 362 eserden oluşan “Yazıda Ahenk ve Renk” çalışmasını yayına hazırlarken, 200 eseri içeren serginin küratörlüğünü de üstleniyor. “Yazıda Ahenk ve Renk” sergisi ve yayın çalışmasında, Osmanlı dönemine ait kıyafet albümü ve padişah portrelerini içeren kitapları da kapsayan 15’inci yüzyıldan 19. yüzyıl sonlarına kadar pek çok eser yer alıyor. Bu eserler, yazı üslup özellikleri konusunda bilgi vermekle kalmıyor, taşıdıkları imzalar sayesinde üstat hattat, ressam ve müzehhipleri tanımamızı da sağlıyor.